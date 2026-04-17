Centri estivi, dal 20 aprile le domande di contributo per il progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro”

Si aprirà lunedì 20 aprile, per i nuclei familiari in possesso dei requisiti necessari, la possibilità di richiedere il bonus a sostegno delle spese di frequenza dei centri estivi per i propri figli, grazie alle risorse stanziate dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con risorse del Fondo sociale europeo Plus per il 2021-2027: al Comune di Piacenza sono stati destinati 245.761 euro.

Il finanziamento

Il finanziamento è finalizzato alla copertura, totale o parziale in funzione del costo effettivo, della retta di frequenza settimanale del centro estivo, con un limite massimo complessivo di 300 euro (nonché di 100 euro a settimana) per ciascun figlio. L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa per il distretto cittadino è pubblicato sulla pagina web dedicata www.comune.piacenza.it/it/news/conciliazione-vita-lavoro, dalla quale si accederà direttamente, con le proprie credenziali Spid o Cie, alla piattaforma online per l’inoltro delle domande di ammissione al contributo, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 di lunedì 11 maggio: a conferma dell’invio corretto della propria istanza, arriverà via e-mail la ricevuta con numero di protocollo.

“Supportare i nuclei familiari”

“Ringrazio tutti i gestori che hanno scelto di affiancare il Comune e la Regione in questo impegno – rimarca l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – condividendo l’obiettivo di supportare i nuclei familiari che, nel periodo delle vacanze scolastiche, hanno la necessità di individuare un’alternativa che garantisca socialità, opportunità educative e svago ai figli, salvaguardando l’equilibrio tra impegni lavorativi e ruolo genitoriale o di cura.

Un’opportunità che deve essere assicurata a tutti, in egual misura, anche dal punto di vista economico, tutelando la qualità dell’offerta e la sostenibilità per le realtà che organizzano i centri estivi, sempre con attenzione al tema dell’accessibilità e alle situazioni di fragilità che non devono mai costituire un limite nel percorso di crescita di bambini e ragazzi”.

Ampie possibilità di scelta

Ampia la possibilità di scelta: 28 i centri estivi partecipanti (5 in più rispetto all’anno scorso) con 14 proposte rivolte alla fascia d’età tra i 3 e i 6 anni, 25 dedicate alla fascia tra i 6 e i 13 anni. Questo, infatti, il requisito fondamentale per i minori beneficiari del contributo, che devono essere nati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2023, ma in caso di disabilità o invalidità certificata ai sensi della legge 104 possono essere ammessi sino ai 17 anni.

Gli altri criteri da rispettare riguardano la residenza del genitore richiedente nel Comune di Piacenza e l’attestazione Isee non superiore ai 26 mila euro (tetto non considerato in caso di disabilità o invalidità certificata). Inoltre entrambi i genitori – o l’unico in caso di nucleo monoparentale – devono essere occupati, fruitori di ammortizzatori sociali o aver sottoscritto un Patto di servizio.

Tante famiglie supportate nel 2025

“Nel 2025 – spiega l’assessora Corvi – grazie al progetto Conciliazione Vita-Lavoro hanno potuto frequentare i centri estivi con una tariffa ridotta 900 minori, di cui 61 con disabilità e necessità di sostegno”.

Un bilancio cui si aggiungono quelli dei progetti rivolti alle famiglie già accompagnate dai Servizi Sociali comunali, che si confermano anche quest’anno grazie allo stanziamento di 150 mila euro da parte della Giunta Tarasconi: “Estate per tutti”, rivolto alla fascia dai 3 ai 14 anni, che nel 2025 ha permesso di accogliere nei centri estivi 62 minori con disabilità e necessità di sostegno e 104 minori in condizioni di difficoltà economica, e il “progetto Estate personalizzato”, attivo dal 2024 e confermato per il terzo anno consecutivo, di cui sono stati beneficiari l’anno scorso 16 utenti, minori e giovani adulti, con disabilità grave che richiede un sostegno qualificato e dedicato per consentire la frequenza al centro estivo. Per entrambi i progetti in questione, gli elenchi dei gestori sono stati già approvati e i Servizi Sociali stanno già prendendo contatti con le famiglie potenzialmente beneficiarie.

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