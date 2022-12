Punti di vista: “Finalmente è girata, ora il mercato”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Pergolettese – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La vittoria con la Pergolettese è stata emblematica di quello che dicevamo da tempo: la fortuna è girata. Una brutta prestazione dei biancorossi e poi una doppietta di Morra (il primo gol meraviglioso) che ha regalato tre punti fondamentali. Ora sono importantissime due cose: qualche innesto dal mercato e un miglioramento della qualità del gioco.

Il mercato

La palla passa a Matteassi per dare maggior qualità e profondità ad una rosa che ha limiti e infortuni che la limitano. Fare mercato di qualità quando sei in questa posizione di classifica è molto complicato, ma senza gli uomini giusti questa squadra è condannata a lottare solo per evitare l’ultimo posto.

