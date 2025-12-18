Quintavalla (Pd): “Sostegno agli agricoltori oggi a Bruxelles, serve un cambio di rotta dell’Ue”

“Oggi migliaia di agricoltori italiani, tra cui tanti piacentini, sono a Bruxelles per chiedere all’Unione europea un cambio di rotta sulla nuova Politica agricola comune (Pac). L’annunciato taglio di 90 milioni sull’agricoltura danneggerebbe la Pac come l’abbiamo conosciuta finora, peraltro rendendo marginale anche il ruolo delle Regioni”.
Così il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), presidente della commissione Politiche economiche dell’Assemblea legislativa, nell’esprimere “pieno sostegno” agli agricoltori oggi radunati sotto il Parlamento e la Commissione europea in rappresentanza di tutti i territori.
LA NOTA DI LUCA QUINTAVALLA
L’agricoltura e l’agroalimentare sono uno dei pilastri dell’economia nazionale, e soprattutto emiliano-romagnola, e vanno sostenuti con tutte le forze possibili, con una Pac che sia davvero comunitaria e non delegata al controllo dei singoli Stati nazionali”.
La proposta europea, evidenzia Quintavalla, “non guarda alle condizioni effettive del comparto agricolo, ovvero un settore che sta vivendo una forte trasformazione tra un difficile ricambio generazionale, le sfide della transizione ecologica e tecnologica, le opportunità ma al contempo i rischi dei mercati aperti e degli accordi di scambio”.
L’agricoltura, rimarca il consigliere, “va sostenuta come un asset strategico della nostra economia e delle nostre filiere di eccellenza, oltre che presidio del territorio soprattutto nelle zone montane, rilanciandola e preparandola alle sfide del futuro e rendendola più competitiva”. “Mi unisco alla richiesta degli agricoltori – conclude Quintavalla – per una Pac che ascolti le loro esigenze e sia davvero europea”.