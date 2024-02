Rapina alla farmacia di San Lazzaro, subito arrestato il bandito: aveva tentato un altro colpo poco prima

Il 14 febbraio scorso a ridosso della chiusura un rapinatore si è introdotto, armato di una pistola, all’interno di una farmacia di San Lazzaro, rapinandola di circa 1200 euro di incasso per poi darsi alla fuga.

Le Volanti prontamente intervenute sul posto hanno raccolto una serie di elementi di rilievo che hanno consentito di avviare le indagini del caso.

Le indagini

Le immediate indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile hanno permesso nella serata del 15 febbraio, a neanche 24 ore dal fatto, di identificare e sottoporre a fermo di polizia il soggetto che, armato di pistola, la sera precedente aveva perpetrato la rapina.

Il soggetto arrestato è un trentatreenne italiano, residente in provincia di Pavia e gravato da vecchi precedenti per reati contro la persona.

L’analisi dei filmati di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dai testimoni, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del soggetto sia per la rapina in questione che per un tentativo di rapina ai danni di un tabaccaio della medesima zona, occorsa poco prima e senza armi.

L’arresto

Nel pomeriggio del 15 febbraio, la polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo nel pavese, rinvenendo una pistola giocattolo senza tappo rosso, i vestiti utilizzati durante la rapina e del denaro che lo stesso ha riferito essere parte della refurtiva (120 euro su 1200 dichiarati dalla farmacia).

La comparazione tra le immagini del rapinatore e quelle del soggetto perquisito ha permesso senza ombra di dubbio di accertarne la coincidenza, e l’uomo ha ammesso con spontanee dichiarazioni quanto commesso.

Al termine degli accertamenti, per l’indagato si sono aperte le porte del carcere.

La sinergia tra gli Uffici di controllo del territorio e quelli investigativi ha permesso la rapida risoluzione del caso.

Eventuali altri colpi

Il fatto che il soggetto fosse in possesso dell’arma utilizzata per la seconda rapina non permette di escludere che il soggetto potesse colpire ancora.

Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare se il soggetto abbia colpito in altre circostanze in questa Provincia o in quelle vicine.