Coltello alla mano minaccia la cassiera e rapina un negozio di via Cerati, indagini in corso

Rapina sabato sera in un negozio di articoli per animali in via Cerati. Erano circa le 19 quando un uomo è entrato nell’esercizio commerciale e, dopo essersi avvicinato alla cassa, ha estratto un coltello minacciando la cassiera.

Sotto la minaccia dell’arma, la donna è stata costretta a consegnare il denaro presente in cassa. Il malvivente, arraffato il bottino, si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Secondo le prime informazioni, il rapinatore avrebbe agito con il volto coperto da un passamontagna.

Sull’episodio indaga la polizia, che ha avviato gli accertamenti per identificare l’autore del colpo anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

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