Referendum giustizia, le ragioni del NO in un incontro il 27 febbraio in Sant’Ilario

All’AUDITORIUM SANT’ILARIO è in programma un evento il 27 febbraio 2026 alle ore 17:00. Evento organizzato dall’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
“Si esporranno le ragioni del NO al referendum del 22-23 marzo 2026, discutendo con il dottor Stefano BRUSATI, Presidente Tribunale di Piacenza, l’avvocato Michele GIGLIOTTI, Referente Comitato Avvocati per il NO Bologna, l’avvocato Giuseppe COIRO, Comitato Avvocati per il NO Piacenza, il dottore Alessandro MOLARI, Portavoce Piacenza Comitato Società Civile NO al referendum“.
Modererà l’avvocato Antonio MONACHETTI, Libera Emilia Romagna.
Ha assicurato la propria partecipazione la dottoressa Grazia PRADELLA, Procuratrice della Repubblica.