Riforma sulla giustizia, il Pd organizza un incontro il 25 febbraio: “A sostegno del no”

Proseguono gli incontri informativi a sostegno del NO al Referendum Giustizia: mercoledì 25 febbraio alle ore 20:00 al Circolo Farnesiana di Via Di Vittorio il Partito Democratico di Piacenza ha organizzato un incontro pubblico con l’Avvocato e Assessore Christian Fiazza, Luigi Gazzola rappresentante del comitato civico per il NO e Antonella Liotti (Associazione Libera dalle Mafie).

Durante la serata, introdotta dall’Avvocato e Segretaria del Circolo PD cittadino Michela Cucchetti, gli ospiti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini sulla Riforma Nordio sulla quale siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy