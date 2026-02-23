Riforma sulla giustizia, il Pd organizza un incontro il 25 febbraio: “A sostegno del no”

23 Febbraio 2026 Redazione FG Politica
Proseguono gli incontri informativi a sostegno del NO al Referendum Giustizia: mercoledì 25 febbraio alle ore 20:00 al Circolo Farnesiana di Via Di Vittorio il Partito Democratico di Piacenza ha organizzato un incontro pubblico con l’Avvocato e Assessore Christian Fiazza, Luigi Gazzola rappresentante del comitato civico per il NO e Antonella Liotti (Associazione Libera dalle Mafie).

Durante la serata, introdotta dall’Avvocato e Segretaria del Circolo PD cittadino Michela Cucchetti, gli ospiti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini sulla Riforma Nordio sulla quale siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi.

