La magia del Natale fa ufficialmente il suo ingresso nella provincia di Piacenza. Domenica 29 novembre 2026, fin dalle prime ore del mattino, il centro di Roveleto di Cadeo cambierà volto trasformandosi in un suggestivo villaggio del dono in occasione della tradizionale Festa delle Strenne, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del territorio per inaugurare il periodo delle festività.

Protagonista della giornata sarà Mercadeo, il mercatino natalizio che animerà le vie del paese con le migliori idee regalo proposte da artigiani, hobbisti e commercianti locali. Passeggiando tra le bancarelle allestite a festa, i visitatori potranno andare alla ricerca di creazioni uniche e prodotti del territorio, avvolti dai profumi tipici dell’inverno: immancabili gli stand gastronomici con cioccolata calda, crêpes fumanti e vin brulé per riscaldare l’atmosfera.

Il programma: dal coro dei ragazzi allo spettacolo internazionale “Il Grinch”

La manifestazione offrirà un palinsesto ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di ogni età per l’intera giornata:

Ore 10:00 – Inaugurazione ufficiale: Il taglio del nastro della Festa delle Strenne sarà accompagnato dalle voci e dall’entusiasmo del Coro dell’Istituto Comprensivo di Cadeo , che aprirà la giornata con i canti della tradizione.

Il taglio del nastro della Festa delle Strenne sarà accompagnato dalle voci e dall’entusiasmo del , che aprirà la giornata con i canti della tradizione. Nel pomeriggio – Lo show “Il Grinch”: Il cuore dell’intrattenimento pomeridiano sarà affidato a uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo. Sul palco e per le vie del paese andrà in scena “Il Grinch” , una produzione che vede protagonisti Arte Makia insieme agli straordinari artisti provenienti dal Cirque du Soleil , pronti a stupire il pubblico con acrobazie, teatro fisico e magia circense.

Il cuore dell’intrattenimento pomeridiano sarà affidato a uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo. Sul palco e per le vie del paese andrà in scena , una produzione che vede protagonisti insieme agli straordinari , pronti a stupire il pubblico con acrobazie, teatro fisico e magia circense. Ore 17:00 – “Accendiamo le luminarie danzando”: Al calar della sera, il momento più simbolico e suggestivo della festa. L’accensione ufficiale delle luminarie natalizie di Roveleto di Cadeo sarà celebrata a passo di danza grazie alle coreografie curate da Dance Studio, regalando al paese la sua veste più luminosa e festosa.

Con il connubio tra commercio di vicinato, sapori della tradizione e spettacoli di respiro internazionale, la Festa delle Strenne di Roveleto di Cadeo si conferma un appuntamento imperdibile per vivere insieme la prima grande domenica natalizia nel Piacentino.