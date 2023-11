Schianto frontale tra due auto sulla via Emilia Pavese a Rottofreno, tre persone ferite

Schianto frontale tra due auto, tre feriti. I fatti sono accaduti questa sera lungo la via Emilia Pavese, alle porte di Rottofreno. Una vettura con a bordo una donna di 43 anni e il figlio di 20 anni si è scontrata, per motivi da chiarire, con una Volkswagen Golf che procedeva in senso opposto, condotta da un uomo di 50 anni.

L’impatto è stato violentissimo e una delle vetture ha terminato la propria corsa in un canale a lato della carreggiata. Un urto tanto forte da accartocciare gli abitacoli di entrambi i mezzi: si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere le tre persone coinvolte nell’incidente.

Una volta liberati i feriti, i vigili del fuoco hanno affidato le tre persone alle cure del 118. I sanitari hanno condotto tutti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, le loro condizioni fortunatamente non sono gravi. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.