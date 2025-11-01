Schianto frontale tra un’auto e un furgone tra Podenzano e San Giorgio, quattro feriti

Un violento scontro frontale si è verificato nella mattinata di sabato 1° novembre sulla provinciale che collega San Giorgio a Podenzano, nei pressi dello stabilimento “De Rica”. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, un furgone con tre occupanti si è scontrato con un’auto in cui viaggiava un solo conducente. I soccorsi sono stati immediati: un operatore del 118 di Roveleto, che transitava casualmente nella zona, è stato il primo a intervenire.

Poco dopo sono arrivati i mezzi di emergenza da Piacenza e le ambulanze delle pubbliche assistenze di Rivergaro e San Giorgio. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi di rito.

