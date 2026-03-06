Verdi al Cinema, l’8marzo alla sede degli Amici della Lirica con il regista Dassoni: “Passeggiata cinematografica e musicale” – AUDIO

Domenica 8 marzo alla sede degli Amici della Lirica alle ore 17 è in programma il seminario intitolato “Verdi al Cinema”. Un pomeriggio dedicato alla figura del maestro con con la proiezione di videoclip a cura del regista piacentino Roberto Dassoni e la musica del maestro Gian Francesco Amoroso.

Durante l’incontro propongo – spiega Dassoni – tante clip sparse nella cinematografia mondiale dove Giuseppe Verdi è rappresentato al cinema. E un excursus che avevo presentato a Busseto dove si celebra ogni anno il giorno della nascita e della morte di Giuseppe (1:04) Verdi. E in quell’occasione era piaciuta tantissimo questa sorta di passeggiata cinematografica e quindi l’abbiamo riproposta agli Amici della Lirica un gruppo virtuoso di appassionati.

Sono previste rappresentazioni cinematografiche dove Giuseppe Verdi è rappresentato da un attore, oppure in quei contesti dove la sua musica è diventata protagonista di una scena memorabile.

La prima clip trovata è di un film del 1938, Divina Armoniae la scena che ho scelto ha addirittura Beniamino Gigli che canta un’aria della La Donna è mobilea Venezia su una gondola. Si termina invece con ilfilm di Marco Bellocchio che si intitola Addio del Passato girato soprattutto a Piacenza.

