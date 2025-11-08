Serie B – La Bakery torna in campo con Capo d’Orlando. Salvemini: “Pronti e consapevoli”

Osservato il turno di riposo, Bakery Piacenza è pronta a rientrare in campo: domenica 9 novembre alle ore 17 sfida a Infodrive Capo d’Orlandoal PalaBakery. 

Coach Giorgio Salvemini ha ripercorso gli ultimi dieci giorni dei biancorossi dopo il Ko interno contro Novipiù Monferrato: “Ci siamo riposati giusto il tempo di rigenerare le energie, ma abbiamo subito ricominciato a lavorare. I ragazzi hanno risposto bene, con tanta disponibilità, ma non avevo dubbi. Siamo consapevoli del momento della nostra stagione e di quello che deve essere il nostro percorso. Ogni giorno cerchiamo di aggiungere un tassello in più”. 

I giorni senza gare si sono trasformati in un’occasione per cercare di migliorarsi in allenamento: “Considerando che abbiamo giocato il mercoledì precedente contro Monferrato, arrivavamo da carichi di lavoro importanti e avevamo programmato un lavoro specifico intorno alla domenica di riposo. Non so quanto ci possa aiutare il fatto di non aver giocato domenica, ma servono consapevolezza e rabbia per dare risposte dopo le partite che ci sono sfuggite nei finali di gara nell’ultimo periodo”. 

