Volley, Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è l’Asola Remedello

Un classico della storia recente in categoria. Domani alle 18 al palazzetto di Monticelli la Canottieri Ongina rinnoverà il duello contro la Motta&Rossi Asola Remedello nel quart’ultimo appuntamento del girone B di serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni è reduce da quattro vittorie consecutive, occupa il quarto posto ed è a -4 dalla Pallavolo Cremonese seconda, benchmark in chiave play off. I lombardi, invece, sono noni a quota 31 punti dopo essersi tirati fuori dal pantano della zona rossa.
La classifica
Kerakoll Sassuolo 57, Pallavolo Cremonese 43, Beca Tensped 40, Canottieri Ongina 39, Tipiesse Cisano 38, Zotup Scanzorosciate 36, National Transports Villa d’Oro Modena 35, Tecnoarmet Soliera 34, Motta&Rossi Asola Remedello 31, Vero Volley Monza 30, Mo.Re. Volley, Team Volley Cazzago 26, Ferramenta Astori 15, Modena Volley 12.