Serie B – L’Assigeco si rinforza in vista del rush finale di stagione: firmata l’ala Federico Ricci

Fisicità, entusiasmo ed esperienza. L’UCC Assigeco Piacenza è lieta di comunicare di aver siglato un accordo fino al termine della stagione con l’atleta classe 1997 Federico Ricci, proveniente dalla Bakery Piacenza.

La carriera

Ala grande di 197 cm per 97 kg e nativo di Valenza (Alessandria), Federico Ricci matura la prima esperienza a livello senior nel 2014/2015 in Serie C a Gambolò, per poi trascorrere un biennio ad Alessandria dividendosi tra Divisione Nazionale Giovanile e Serie C Gold, trovando anche l’esordio in Serie A2 nel 2016/2017 con la maglia di Tortona. Per i successivi due anni si trasferisce a Senigallia in Serie B, prima di arrivare nel 2019/2020 a Fiorenzuola: con i Bees disputa cinque stagioni consecutive, la prima in Serie C Gold e le restanti nel terzo campionato nazionale, consolidandosi come giocatore di categoria raggiungendo quasi sempre la doppia cifra di media per punti segnati, dando anche il suo contributo a livello atletico e difensivo.

La scorsa stagione l’ha visto protagonista alla Virtus Imola, mentre i primi otto mesi di questa annata sportiva li ha disputati con la Bakery Piacenza, portando in dote 10.8 punti di media a partita conditi da 4.5 rimbalzi, con un season high di 21 punti toccato in due occasioni, nella sconfitta casalinga contro Vigevano e nello stop esterno a Capo d’Orlando. Durante la sua avventura a Fiorenzuola, per la fase finale dell’annata 2022/2023, è stato allenato da coach Simone Lottici, con cui ha raggiunto l’obiettivo della conquista Serie B Nazionale. Ora una nuova avventura a Piacenza, questa volta sponda Assigeco, per aggiungere profondità a un roster spesso costretto a fronteggiare problematiche di infortuni e aiutare il club a raggiungere i playoff.

Le parole di Federico Ricci

“Sono molto emozionato perché si tratta di un’esperienza nuova per me, finora non avevo mai cambiato squadra a stagione in corso. Quando ho ricevuto la chiamata dell’Assigeco non ho esitato ad accettare la proposta, aspettavo un’opportunità del genere da tantissimo tempo. Entrerò in punta di piedi, cercando fin da subito di integrarmi con i miei nuovi compagni, che non vedo l’ora di conoscere, portando energia e intensità, sia in attacco che in difesa, mettendomi sempre al servizio della squadra”.

Simone Lottici, capo allenatore

“In vista di questa fase finale di regular season e complici diversi problemi di infortuni che ultimamente non ci hanno mai permesso di giocare con un assetto completo, la società ha voluto cogliere al volo questa opportunità, firmando un giocatore come Federico che ci darà una grandissima mano. È un ragazzo che ho già allenato nella mia precedente esperienza a Fiorenzuola con cui mi sono trovato molto bene, ottimo caratterialmente e umile: sono certo saprà integrarsi immediatamente nei meccanismi della squadra”.

Alessandro Pagani, direttore sportivo

“Siamo molto contenti di poter inserire Federico per questo finale di stagione. Porterà esperienza e amplierà le rotazioni a disposizione di coach Lottici, con cui aveva già lavorato a Fiorenzuola. In queste partite si deciderà il nostro futuro: vogliamo chiudere la stagione regolare nelle prime sei posizioni per centrare immediatamente i playoff senza dover passare dai play-in, e Federico ci darà una grande mano per raggiungere questo traguardo. Gli faccio un grande in bocca al lupo e sfrutteremo questa settimana di pausa per la Coppa Italia per inserirlo al meglio nei nostri meccanismi in vista della prossima e delicata sfida contro Legnano.

Colgo anche l’occasione per ringraziare la società Bakery Piacenza, in particolar modo la presidente Caterina Zanardi e il dirigente Enrico Bergonzi per la disponibilità e la velocità di raggiungimento di un accordo in questa trattativa. Tengo a sottolineare ciò perché spesso si pensa che tra Bakery e Assigeco ci sia un rapporto conflittuale, in realtà sono ottimi: stimiamo molto la società biancorossa e gli sforzi che stanno compiendo, lo scorso anno abbiamo vissuto una situazione di classifica simile alla loro, hanno tutta la nostra stima e gli auguriamo il meglio per il loro futuro”.

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