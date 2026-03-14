Scherma – Assegnati i primi cinque tricolori ai Campionati italiani a squadre a Piacenza

Sono partiti oggi all’insegna del fioretto i Campionati italiani a squadre dall’A2 alla C a Piacenza Expo, per il quinto anno nella nostra città con l’organizzazione del Circolo “Pettorelli” e in programma fino a lunedì. Cinque i tricolori assegnati nella prima delle quattro giornate di gara con i seguenti risultati riepilogativi.

Fioretto maschile serie A2 – Squadra vincitrice: Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo

Fioretto femminile serie A2 – Squadra vincitrice: Pro Patria Busto Arsizio

Fioretto femminile serie B1 – Squadra vincitrice: Club Scherma Salerno

Fioretto maschile serie B2 – Squadra vincitrice: Circolo della Scherma Ramon Fonst

Fioretto femminile serie B2 – Squadra vincitrice: Petrarca Scherma Padova.

Alle premiazioni, tra le varie autorità presenti, hanno partecipato il presidente del Circolo “Pettorelli” Alessandro Bossalini, l’assessora cittadina Serena Groppelli, Giuseppe Rossano (delegato provinciale Federscherma), Adriano Bernardini (responsabile Area tecnica sportiva della Federscherma) e gli sponsor Gianfranco Dettori e Mariano D’Anna (Award Vigilanza).

Domani, dalle ore 9, si ripartirà con le ultime due competizioni di fioretto maschile, dedicate alla serie C e alla B1, e alla stessa ora inizierà anche la spada femminile di B1. Sempre per le gare a squadre, dalle 12 di scena le spadiste di serie A2 e C1. Nel sabato piacentino, però, andranno in scena anche i Gran Premi di Scherma integrata di fioretto (ore 11) e sciabola (ore 15), gare in cui gli atleti olimpici gareggeranno in carrozzina con i colleghi paralimpici e, in caso di vittoria, potranno staccare anche il pass per gli Assoluti di Roma 2026 nella propria arma.

Il Circolo “Pettorelli” farà il suo esordio in pedana con la prima delle tre formazioni impegnate nella manifestazione: alle 9 toccherà alle spadiste gareggiare in B1 con la squadra composta da Irene Cecchet, Camilla Parenti, Marianna Mari, Anna Bassi, mentre Margherita Libelli è capitana e riserva.

Maggiori dettagli: https://federscherma.it/campionati-italiani-a-squadre-di-fioretto-nel-venerdi-di-piacenza-titoli-femminili-per-pro-patria-busto-a2-cs-salerno-b1-e-petrarca-b2-al-maschile-il-cs-pisa-di-ciolo-primeggia-in-serie-a2-r/

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