La sconfitta di sabato contro Vigevano ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Assigeco, ma i numerosi tifosi presenti al PalaBanca hanno comunque applaudito la solida prestazione dei ragazzi di coach Lottici chiamati a sfidare la squadra che da inizio campionato sta dominando la classifica. Il finale punto a punto non ha premiato i Lupi, che questa domenica 12 aprile alle 18:00 si troveranno a sfidare la TAV Treviglio Brianza Basket al PalaFacchetti.

La sfida è probabilmente la più importante della stagione, in quanto una vittoria consentirebbe a Piacenza di raggiungere i lombardi in classifica e portare dalla propria parte gli scontri diretti fra le formazioni. Tutta la squadra ha gli occhi puntati sull’imminente sfida: l’obiettivo è quello di tornare a Piacenza coi due punti.

Il focus sugli avversari

a solo due punti di distanza dai Lupi. Con un solo stop – arrivato in trasferta contro gli Herons Montecatini – nelle ultime cinque partite, i lombardi stanno vivendo un ottimo momento di forma, e sperano di ribaltare la vittoria biancorossoblu del girone di andata per consolidare il piazzamento in classifica.

Le chiavi del quintetto sono affidate Michele Rubbini, ormai un veterano della categoria, mentre al suo fianco ci sarà il giovane Marco Restelli, che quest’anno si è consacrato come buon realizzatore e tiratore. Sulle ali troveremo lo storico capitano Davide Reati e il tiratore ex Vigevano Celis Taflaj, mentre sotto canestro ci sarà il pivot croato Aleksandar Marcius a fare valere la sua stazza ed esperienza. Armi importanti in uscita dalla panchina sono le giovani guardie Richard Morina e Theo Anchisi, che portano punti e creatività alla second unit, mentre Giacomo Zanetti e Pietro Agostini daranno il cambio al reparto lunghi.

In dubbio la presenza di Tommaso Rossi e Matteo Galassi, che hanno saltato le ultime due uscite stagionali per infortunio, mentre completano il roster i giovani Mirko Rossetti, Alessandro Daccò e Andrea Ronchi.

Il match di andata ha visto una spettacolare Assigeco trionfare sui lombardi grazie al provvidenziale canestro sulla sirena di Max Ferraro, abile nel farsi trovare pronto a rimbalzo d’attacco per poi firmare il canestro dell’87-86 in favore dei Lupi.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su SportPiacenza.it

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