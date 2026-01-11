Serie B – Non si passa sul campo della capolista: Vigevano supera Bakery 83-58

Niente da fare per Bakery Piacenza sul campo della capolista del girone A di Serie B Nazionale, Elachem Vigevano, che vince 83-58 nella sfida del 21esimo turno. Ottimo l’avvio dei biancorossi, coraggiosi di fronte ai più di 2.000 spettatori del PalaElachem e come sempre accompagnati dai tifosi piacentini.

Vigevano ha poi dimostrato perché si trova al primo posto della classifica con un record da 15 vittorie e 5 sconfitte: fisicità e attacco sempre sotto controllo, dal ribaltone del secondo quarto alla gestione dell’ultima parte di gara, in cui Bakery non si è comunque mai arresa fino alla sirena conclusiva.

La cronaca della gara

La Bakery parte ancora fortissimo guidata dalla leadership di Ricci, che segna la tripla del 5-4 dopo il canestro iniziale di Giannone. Abba risponde al tiro da fuori di Mazzantini (7-7) e Giannone dà il via al mini-parziale che nemmeno Gajic interrompe: Dore e Abba portano al 9-16.

Ma Kancleris accorcia e i pavesi tornano avanti con la tripla di Fantoma e i liberi di Gajic: la schiacciata di Kancleris vale il 21-16 dopo 10’.

A inizio secondo quarto, agli ospiti non basta Dore a restare agganciati: Boglio è letale dall’arco, Kancleris mette il turbo ai gialloblù che arrivano a comandare 36-26 a metà quarto. Abba cerca di contenere con la difesa sotto canestro, ma Fantoma e Cucchiaro completano la fuga di casa per il 50-37 alla pausa lunga.

I contropiedi orchestrati da Giannone e Ricci rimettono Piacenza in odore di -10, ma è ancora la bomba di Zacchigna a rilanciare Vigevano dopo una minima pausa. Kancleris e Mazzantini (tiri liberi) cercano la zampata decisiva e danno una bella spallata al match. A fine terzo, il punteggio recita 61-45.

Piacenza continua a lottare con tutto l’orgoglio possibile sul campo della capolista, con la tripla di Dore che mantiene vive le ultime speranze, sul 72-58, a 5 minuti dalla fine. Vigevano però è di un’altra categoria e completa il lavoro con Diouf e Verazzo, si chiude 83-58.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 18 gennaio alle ore 18 in casa di LuxArm Lumezzane.

Elachem Vigevano-Bakery Piacenza 83-58

(21-16, 50-37, 61-45)

Elachem Vigevano: Kancleris 21, Verazzo 9, Gajic 10, Boglio 7, Mazzantini 9, Fiusco N.e, Diouf 4, Cucchiaro 3, Fantoma 6, Corgnati N.e, Zacchigna 14, Lucchini N.e. All. Salieri.

Bakery Piacenza: Dore 13, Giannone 12, Bocconcelli 3, Ricci 11, Abba 13, Borriello, Morvillo 4, Banella, Korlatovic 2, Beccari, Salvaderi N.e, Scardoni N.e. All. Salvemini.

