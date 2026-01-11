Serie B – Fiorenzuola, contro la forte Rucker San Vendemiano è l’ottavo ko di fila: finisce 59-84 per i veneti

Fiorenzuola prova a svoltare un trend negative di fronte al proprio pubblico, ma l’avversario di giornata al PalArquato è una Rucker San Vendemiano in striscia con 10 vittorie consecutive nelle ultime 10 gare.
La cronaca
Gli ospiti provano a mettere le mani addosso in apertura di partita, ma Fiorenzuola è brava a ripagare con la stessa moneta (4-4 al 3’). Cebase arma la mano dalla lunga distanza, ma Ambrosetti con due iniziative personali al centro dell’area tiene a contatto le squadre dalla lineea della carità. 8-9 al 5’. Picarelli si esibisce in un grande isolamento dalla media distanza, poi Tassinari in transizione spara la tripla. E’ break Rucker, 8-14 al 6’.
Tassinari realizza altre 2 triple consecutive scavando il break oltre la doppia cifra di vantaggio (8-20 al 7’), mentre i Bees trovano punti in capitan Bottioni e Crespi per il 12-20. Fiorenzuola con le rotazioni tiene botta all’urto Rucker e chiude il primo quarto sul 16-24. Nel secondo parziale le difese sembrano prevalere sugli attacchi, con Morici che da 3 punti apre il gap sul 20-34 al 15’.
Morici con il baseball pass a tutto campo serve Bedetti per i 2 punti che fanno infuriare coach Del Re e valgono il 21-37 per la Rucker. Fiorenzuola arriva al 3/24 dal campo al 17’ e viene sorretta solo dai tiri liberi attaccando l’area, ma Picarelli e Onojaife continuano a battere il ferro in casa Rucker. 25-41 al 19’.
Secondo tempo
Fiorenzuola si trova di fronte ad un monte Everest da -18 da scalare ad inizio terzo quarto, con Morici che da 3 scava ulteriormente per il 28-52 al 23’. Tassinari nel traffico arma nuovamente la mano per la sua 5° tripla di partita, mentre De Zardo prova dal mid range a trovare punti in casa Bees. 32-55 al 25’.
Bedetti chiude letteralmente la partita da sotto le plance sul +30 (32-62 al 26’), con la squadra di coach Campanella che doppia i Bees sul contropiede a tuttocampo di Cebasek al 27’. 32-64. La partita entra in lunghissimo garbage time in cui Fiorenzuola trova punti con Korsunov e Bottioni (39-68 al 28’), con Pagani che da sotto le plance chiude il terzo parziale sul 45-72.
Fiorenzuola prova un moto d’orgoglio con Ceparano e Korsunov in apertura di ultimo parziale (52-75 al 33’), con la partita che non vede nessun canestro nei seguenti 4 minuti di gioco.
Nel finale Morici realizza la propria terza tripla di serata, mentre Fiorenzuola trova un 2/3 dalla lunetta per Obljubech (54-78 al 38’). La partita non ha veramente più nulla da chiedere, chiudendosi sul 59-84 con cui Fiorenzuola deve purtroppo registrare l’ottava sconfitta consecutive.
Fiorenzuola Bees vs Rucker San Vendemiano 59-84
(16-24; 25-43; 45-72)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs 2; Biorac 6; Obljubech 2; Bottioni 12; Bara ne; Korsunov 6; De Zardo 6; Ceparano 6; Camara ne; Crespi 7; Ambrosetti 12. All. Del Re
Rucker San Vendemiano: Tassinari 20; Picarelli 17; Pagani 5; Sinagra; Onojaife 6; Morici 15; Bedetti 11; Dalla Cia; Borin; Cebasek 10.. All. Campanella