Serie B – Sconfitta a testa alta per l’Assigeco Piacenza: Gema corsara al PalaBanca 86-91

L’Assigeco Piacenza non riesce a completare la rimonta e si arrende nel quarto quarto a una Gema Montecatini più cinica nei momenti caldi del match. Dopo un finizio difficile Piacenza ingrana e gioca una buona pallacanestro, tenendosi sempre in scia degli avversari e uscendo a testa dal PalaBanca: non bastano i 19 di Poggi e Calbini, i toscani replicano con un attacco ben bilanciato e si affidano a Jackson per chiudere i conti sul finale.

Ora per Piacenza sarà importante archiviare il risultato, ripartire dalle cose positive della serata e prepararsi al derby di domenica prossima contro la Bakery Piacenza.

Le parole del coach

“Anche stasera nel momento importante della partita non siamo riusciti a chiudere a nostro favore, la stessa cosa è successa con San Vendemiano e con Agrigento. Al di là del break iniziale abbiamo fatto una partita di tutto rispetto, siamo mancati in alcuni tiri aperti che nell’ultimo quarto ci hanno penalizzato.

Non avevamo con noi un giocatore importante come Mazzucchelli, i compagni hanno cercato di non fare rimpiangere la sua assenza. Domenica prossima nel derby vedremo di che pasta siamo fatti”.

UCC Assigeco Piacenza – Gema Montecatini 86 – 91

(17-22; 22-25; 26-23; 21-21)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 19 (4/5, 2/9), Giovanni Poggi 19 (5/7, 1/3), Dalton Pepper 11 (5/9, 0/4), Simon Anaekwe 9 (3/6, 0/0), Leonardo Valesin 12 (3/6, 1/2), Martino Criconia 3 (0/0, 1/4), Massimiliano Ferraro 13 (1/4, 1/4), Joaquin Sarmiento 0 (0/1, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/1), Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Kuot Yak Deng Kuot NE, Andrea Mazzucchelli NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Gema Montecatini: Andrea Bargnesi 10 (1/1, 2/3), Darryl Jackson 17 (3/4, 2/6), Lorenzo D’Alessandro 9 (2/3, 1/2), Mattia Acunzo 11 (2/4, 1/5), Jacopo Vedovato 12 (4/8, 0/0), Federico Burini 10 (2/5, 2/3), Nicolò Isotta 10 (2/4, 2/3), Lorenzo Passoni 2 (0/0, 0/1), Francesco Fratto 10 (2/6, 1/2), Kristofers Strautmanis NE, Lorenzo Del Vigna NE, Gianmarco Gulini NE. Allenatore: Marco Andreazza (assistenti: Andrea Niccolai, Lorenzo Guelfi

