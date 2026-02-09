Volley, Serie B – Canottieri Ongina cede al tie break contro Cisano (2-3)

Maratona amara per la Canottieri Ongina, che inaugura il girone di ritorno del campionato di serie B maschile (girone B) cedendo al tie break a Monticelli contro la Tipiesse Cisano. Sotto prima 1-0 e poi 2-1, la squadra di Gabriele Bruni ha tenuto botta riuscendo in entrambe le occasioni a rimontare portando la sfida al quinto e decisivo set, perso di misura (13-15), con i bergamaschi che fanno festa come all’andata (3-1).

“Siamo stati surclassati in ogni fondamentale, abbiamo vissuto di strappi e giocate estemporanee, mai qualcosa di costante o di giocate di squadra o sistema. Per noi gli errori sono un fardello che ci portiamo dietro da inizio campionato e che ci continuerà a fare compagnia fino alla fine, non siamo capaci di sistemare certe situazioni.

E’ una sconfitta sicuramente meritata, la partita è stata sì combattuta, ma macchiata da tantissimi errori nei set persi. D’ora in avanti dobbiamo guardarci alle spalle in classifica, con questa sconfitta abbiamo completamente chiuso di poter cercare di sperare in un ipotetico accesso ai play off, già prima difficilissimo”.

In classifica, la Canottieri Ongina resta ferma a quota 23 punti, scivolando al sesto posto venendo superata di una lunghezza dalla Villa d’Oro. Sabato alle 21 trasferta bresciana a Montichiari contro la Ferramenta Astori.

CANOTTIERI ONGINA-TIPIESSE CISANO 2-3

(20-25, 25-19, 23-25, 25-21, 13-15)

CANOTTIERI ONGINA: Mandoloni, Battaglia, Morchio, Reyes, Cormio, Cucchi, Rosati (L), Ruggeri, Boschi, Imokhai. N.e.: Mari, Sala, Paratici, Stanchina (L). All.: Bruni

