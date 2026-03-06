Sesto Elemento Tattoo dona 2.400 euro a Pediatria e neonatologia

Due giorni di creatività, passione e generosità si sono trasformati in un gesto concreto di aiuto per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e neonatologia. È il frutto dell’iniziativa di Sesto Elemento Tattoo, guidato da Paolo Garbazza, che ha donato oltre 2.400 euro al reparto, frutto di tatuaggi realizzati con contributo volontario durante due giornate speciali dedicate alla beneficenza.

“L’idea è nata almeno otto anni fa – racconta Garbazza – ma per motivi diversi non siamo mai riusciti a concretizzarla. Quest’anno, finalmente, è stato possibile realizzarla grazie al lavoro di squadra. Insieme alle ragazze del mio team Michela Zeffiro, Greta Maserati, Martina Cornelli, Veronica Guagni e Arianna Beretta, abbiamo organizzato due giornate speciali durante le quali abbiamo realizzato tatuaggi con contributo volontario e cifra libera. È stato emozionante vedere tanta partecipazione e generosità. Voglio ringraziare in particolare Carlotta Cavazzi per il suo supporto e la collaborazione: il suo contributo è stato fondamentale per il successo dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale va anche al presidente della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Colla, che è stato davvero fondamentale per la riuscita dell’iniziativa e ha testimoniato il conteggio dei fondi raccolti, garantendo trasparenza e correttezza nell’intero processo”.

La donazione è stata accolta con grande entusiasmo dal direttore di Pediatria e neonatologia, Giacomo Biasucci, e dalla coordinatrice del reparto, Carlotta Granata alla presenza del presidente Colla. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di dispositivi elettromedicali che permetteranno di offrire ai piccoli pazienti cure sempre più delicate e innovative.

«Ringraziamo sinceramente Paolo Garbazza, il suo team e tutte le persone che hanno partecipato – ha sottolineato il dottor Biasucci – iniziative come questa ci aiutano a garantire ai nostri piccoli pazienti un’assistenza sanitaria di alto livello, in un ambiente il più accogliente possibile. Negli anni abbiamo adottato una serie di miglioramenti per rendere l’ambiente meno ospedalizzato e, grazie a strumentazioni sempre più delicate, il bambino può mantenere autonomia di movimento e interagire con i genitori in sicurezza».

L’iniziativa di Sesto Elemento Tattoo dimostra come la passione per l’arte possa trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà, sostenendo la cura dei più piccoli e contribuendo a rendere l’esperienza ospedaliera più umana, accogliente e partecipata dall’intera comunità.

