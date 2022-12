Stefania Pisaroni segretaria generale della SLC Cgil: “Contrattazione di secondo livello e lotta contro la precarietà”

E’ Stefania Pisaroni la segretaria del sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto comunicazione, la Slc Cgil di Piacenza. La sua nomina è arrivata alla fine del Congresso provinciale di categoria, celebrato con i delegati dai luoghi di lavoro e alla presenza del segretario organizzativo confederale Marco Carini.

Si tratta di una conferma, quella di Pisaroni, al vertice della Slc Cgil di Piacenza.

Stefania Pisaroni, dipendente Ausl di Piacenza; inizia la sua esperienza come coordinatore rsu in Ausl e dal 2010 Responsabile Comparto Sanità Pubblica FP Cgil;

nel 2020 eletta Segretaria della SLC ed è attualmente componente della Segreteria Confederale di Piacenza con delega alle Politiche di Genere e rapporti con le Associazioni.

“La rappresentanza del mondo del lavoro della comunicazione passa attraverso lavori di grafica, editoria, cartotecnica , telecomunicazioni ed emittenza televisiva, Poste Italiane, cinema, teatro, sport – ha premesso nel suo discorso, poi ripreso da un documento politico finale – la contrattazione aziendale riveste un ruolo fondamentale, soprattutto quando, come nella produzione Grafica e Cartotecnica, si è registrato il rinnovo dei contrati nazionali di riferimento. A Piacenza abbiamo siglato accordi migliorativi di secondo livello legati a premio di risultato, turnistica, permesso retribuito ma vi è la necessità di ampliare e intensificare la contrattazione decentrata per un adeguamento delle categorie professionali e premi di risultato a fronte dell’impegno costante di tutto il personale” ha detto Pisaroni.

Il settore di Poste, con contratto collettivo rinnovato nel 2021, vive la pesante riduzione di organico con conseguenti problemi organizzative. “Un ruolo fondamentale svolto da questo settore anche nel periodo di emergenza sanitaria, in cui si sono garantiti servizi alla cittadinanza che anche oggi rappresenta un riferimento essenziale per tutti”. Per poi passare ai settori di produzione culturale. “Chiusure , sospensioni delle attività culturali durante il Covid hanno visto il sostegno della Slc e l’avvicinamento di professionalità e operatori legati al mondo del teatro, cinema, sport e che oggi chiedono tutele sindacali nei rapporti con i datori di lavoro per quanto riguarda la corretta applicazione dei contratti di riferimento, per contrastare la precarietà, contratti a chiamata e part time involontari. Importante il Protocollo di buone pratiche per lavoratrici, lavoratori dello spettacolo e produzione culturale all’Assessorato alla Cultura del Comune di Piacenza , documento siglato tra la Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Cultura e le sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil con l’auspicio che vi sia condivisione sui contenuti e si colgano in modo significativo le proposte della Cgil. Il 2023 sarà l’anno dei rinnovi dei CCNL di Teatro e Sport. Il settore delle Telecomunicazioni ha in corso vertenze nazionali importanti.

La tenuta complessiva del comparto delle telecomunicazioni rappresenta un tema nazionale riguardante gli attuali livelli occupazionali e il futuro industriale del gruppo TIM scongiurando uno “spezzatino” delle attività e che lascerebbe potenzialmente sul campo migliaia di esuberi. Importante lo sviluppo e la crescita di questa Categoria in continua evoluzione anche dovuta ai cambiamenti in termini di “sistemi e modalità comunicative” per le diverse ed emergenti tipologie di lavoratrici, lavoratori, professionisti, che oggi vengono rappresentate”.