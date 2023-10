Teatro Verdi di Fiorenzuola, con il “Decameron” con Tullio Solenghi la stagione entra nel vivo.

Dopo l’evento di presentazione culminato nella rappresentazione dell’”Attila” verdiano, nel giorno del centosettantesimo anniversario dall’inaugurazione del Teatro, entra nel vivo la stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, che venerdì 20 ottobre, dalle 20.45, ospiterà “Decameron: un racconto italiano in tempo di peste”.

Teatro Verdi di Fiorenzuola, “Decameron” con Tullio Solenghi il 20 ottobre

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, è scritto e diretto da Sergio Maifredi, con Maurizio Fiorilla consulente letterario e Luca Lombardo direttore di produzione, ed è interpretato da Tullio Solenghi, popolare attore già conosciuto dal pubblico del “Verdi”, che nella rappresentazione restituirà agli spettatori la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile e comprensibile come la lingua di un testo contemporaneo. “Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo: non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi”, ha spiegato Sergio Maifredi nelle note di regia.

LA STAGIONE TEATRALE 2023-2024

“Ritorno a Itaca”, la stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola d’Arda, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Piacenza e Vigevano. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita presso Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle 19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it o cultura@comune.fiorenzuola.pc.it, o al numero di telefono 0523-985253.