Terzo appuntamento della rassegna di musica e parole “Musica al Lavoro” il 21 aprile

Giovedì 21 aprile con inizio alle ore 21.30 presso il Salone “Nelson Mandela” della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio 18 a Piacenza si terrà il terzo appuntamento della rassegna di musica e parole “Musica al Lavoro”.

Giunta alla sua 18a edizione, l’iniziativa è promossa da Arci e Cgil Piacenza.

“Venti5 d’Aprile. Musica per la festa della Liberazione”Barabàn – Concerto per il 25 Aprile

Uno spettacolo moderno e di straordinaria efficacia. Una vera e propria lezione di storia in musica che racconta attraverso canzoni e melodie di rara bellezza, appassionate testimonianze e immagini di grande forza evocativa, cosa è stata la Resistenza.

Canti come Fischia il vento, Pietà l’è morta, Sutta a chi tucca, Oltre il ponte, si intrecciano ai racconti di un superstite di Cefalonia, alle parole di donne e uomini che hanno visto e vissuto. Intenso il momento dedicato al dramma ebraico, con i musicisti che eseguono una melodia yiddish mentre sullo schermo scorrono le immagini della sinagoga di Berlino in fiamme.

Poi la narrazione si fa incalzante, vibrante. Le musiche prendono vigore. Si ascoltano testimonianze di partigiani e staffette, passano filmati dei “ribelli” in bianco e nero su arie della Resistenza suonate da una suggestiva orchestra di ocarine improvvisata da Barabàn.

Finalmente un suono di campane a festa annuncia il 25 Aprile.

Sullo schermo scorrono le immagini dei camion partigiani che entrano a Milano tra ali di folla che applaude. Si canta Bella ciao. È festa. È la Liberazione.

Vincenzo Caglioti, organetto diatonico, voce

Aurelio Citelli, voce solista, tastiere, bouzouky

Giuliano Grasso, violino, ocarina, voce

Alberto Rovelli, contrabbasso

Jacopo Soler, flauto, sax, voce

Testimoni (in video) Luchino dal Verme “Maino” – Giorgio Strehler – Leo Valiani – Ando Gilardi – Antonietta Romano Bramo – Agide Sassi – Libero Traversa

Ingresso libero e gratuito – Mascherina e green pass obbligatori