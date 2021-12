Trento – Piacenza, inizia il girone di ritorno

Il Piacenza è arrivato al giro di boa del campionato pressoché in linea con le aspettative. Nel limbo tra playoff e playout la squadra di Scazzola ha l’unico rammarico di aver vinto solo 4 gare fino a questo momento. Ci è andata molto vicino sabato, nell’ultimo match del girone di andata contro il Seregno, ma si è fatta raggiungere dai lombardi in pieno recupero (ascolta i “Punti di vista” di Amorini).

Ora i biancorossi vogliono iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno: dalle 18:00 di martedì saranno ospiti del Trento che in classifica ha un punto in meno.

Virtualmente fuori dai playoff, ma il giudizio è “sospeso”

L’obiettivo iniziale della dirigenza (e lo è ancora) era quello di centrare i playoff, ma attualmente la squadra di Scazzola si trova fuori dal decimo posto che varrebbe la qualificazione. Le attenuanti però sono tante e non si può non tenerne conto. In primis la squadra è stata costruita attorno a Cesarini, giocatore di qualità eccelsa per questa categoria, ma il cui impiego è stato sfortunatamente centellinato a causa dei continui infortuni. Il club si è rinforzato in corsa nel reparto offensivo, ma Raicevic arrivava dopo un lungo periodo di inattività e solo ora si inizia ad intravedere il potenziale (non è stato nemmeno convocato con il Seregno a causa di un problema muscolare). Se il Piacenza potesse recuperare a pieno questi giocatori, senza dimenticarsi del goleador Corbari, potrebbe scrivere una storia diversa di questo campionato.

Piacenza guardati le spalle, il Trento tenta il sorpasso

Lo scorso 29 agosto finì 0-0 al “Garilli” nella prima partita del campionato. I biancorossi giocarono una buona gara dal punto di vista difensivo, ma non riuscirono a capitalizzare diverse occasioni da rete. Da allora i Gialloblù di Carmine Parlato hanno condotto un campionato altalenante. Il Trento è stato capace di rifilare un secco 3-0 al Lecco di De Paola non più tardi di un mese fa. Da allora però la vittoria non è più arrivata. Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro partite, l’ultima al “Briamasco” con l’Albinoleffe è terminata 0-0. Solita schierarsi con il 3-4-1-2 potrà avvalersi delle prestazioni di Pasquato, miglior marcatore della squadra con 5 reti.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Armini, Codromaz, Marchi, Parisi, Bobb, Suljic, Marino, Gonzi, Dubickas, Rabbi

La prima giornata del girone di ritorno



Martedì 21 dicembre, ore 14:30

Juventus U23 – Pergolettese

Pro Sesto – Giana

Seregno – Triestina Martedì 21 dicembre, ore 18:00

Trento – Piacenza

Fiorenzuola – Feralpi

Albinoleffe – Pro Patria

Mantova – Legnago

Padova – Renate

Lecco – Pro Vercelli

Classifica

Sudtirol 44; Padova e Renate 39; Feralpi 36; Triestina 30; Juve 27; Virtus Verona 25; Albinoleffe, Pro Vercelli, Lecco 24; Seregno 23; Piacenza 22; Trento 21; Fiorenzuola Pro Patria e Pergolettese 20; Legnago, Mantova 18; Pro Sesto 15; Giana Erminio 14