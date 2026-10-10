Ubriaco dà in escandescenze in un bar, una lama nascosta nella scarpa: bloccato e denunciato

Il Questore della Provincia di Piacenza ha disposto il D.A.C.Ur. – Divieto di Accesso alle aree Urbane nei confronti di un cittadino marocchino di 44 anni che a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte del 7 ottobre presso un pubblico esercizio nel centro di Piacenza.

Comportamenti molesti in un locale: l’intervento delle Volanti nella notte del 7 ottobre

L’intervento delle Volanti è scattato intorno alle ore 1:10, dopo la segnalazione di una persona che stava tenendo un comportamento molesto nei confronti degli altri clienti del locale.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un cavatappi in metallo con una lama di quattro centimetri, parzialmente occultato nella scarpa.

Ed è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I precedenti dell’uomo e le misure di prevenzione già adottate

La decisione del Questore ha tenuto conto anche dei numerosi precedenti di polizia e penali a carico dell’uomo, che comprendono, produzione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furti molti dei quali aggravati, rapina, appropriazione indebita, ricettazione, rissa, lesioni personali, minacce e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, evasione dal carcere.

Il soggetto è risultato essere destinatario di ulteriori misure di prevenzione quali l’avviso orale e ben 2 sorveglianze speciali.

Le valutazioni del Questore sulla sicurezza pubblica

Alla luce di questa personalità propensa a violare le leggi, il Questore ha ritenuto che la condotta dell’uomo potesse rappresentare un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica, rendendo necessaria l’adozione di una misura preventiva a tutela della tranquillità dei cittadini e dei locali pubblici.

Daspo urbano di tre anni: vietato l’accesso ai locali di diverse vie e piazze del centro

Il D.A.C.Ur. avrà una durata di tre anni e comporterà il divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento situati in diverse vie e piazze del centro di Piacenza, nonché il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure di prevenzione finalizzate a contrastare comportamenti pericolosi e a garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica.