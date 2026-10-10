L’associazione nazionale paracadutisti d’Italia incontra il nuovo comandante dei carabinieri Paolo Leoncini

La Sezione di Piacenza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, guidata dal Presidente Par. Fabio Scrollavezza, ed i membri del direttivo: Eugenio Quartieri, Giovanni Gabetti, Francesco Donetti, hanno incontrato giovedì 8 ottobre il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Col. Paolo Leoncini.

L’incontro, svoltosi presso il Comando Provinciale in un clima di grande cordialità e spirito di corpo, è stato l’occasione per porgere al Comandante il benvenuto della comunità paracadutista piacentina e per formulare i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto il 10 settembre scorso, subentrando al Col. Breda.

Particolarmente significativo il legame che unisce il Comandante alla famiglia amaranto: il Col. Leoncini proviene infatti da incarichi diversificati presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, reparto che condivide con l’ANPdI valori, tradizioni e il basco amaranto.

Il Presidente Scrollavezza, nel portare anche i saluti del Presidente Nazionale ANPdI Gen. C.A. Marco Bertolini, ha illustrato le attività della Sezione sul territorio – custodia della memoria, partecipazione alle cerimonie civili e militari, iniziative di educazione alla cittadinanza e alla legalità – confermando la piena disponibilità a collaborare con l’Arma dei Carabinieri in occasione delle iniziative istituzionali.

Al termine dell’incontro, la Sezione ANPdI di Piacenza ha donato al Comandante Provinciale il Crest sezionale quale segno di stima, affetto e ideale fratellanza paracadutista.