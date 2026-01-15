Università Cattolica, dal Vietnam a Piacenza: la giovane Dang premiata all’EAAE Congress di Bonn

Thi Thanh Thuong Dang, assegnista di ricerca del Dipartimento di Economia Agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel campus di Piacenza, è stata premiata al 18°convegno europeo di Economia agraria che si è tenuto a Bonn, in Germania. Il premio, in particolare, è stato assegnato a un video, come forma originale di comunicare la ricerca.

«Super excited» così si definisce la 29enne, che ha vinto la prima edizione dello Spotlight contest dedicato ai giovani ricercatori all’EAAE Congress 2025 – Food system transformation in challenging times. «Sono stata davvero molto felice quando mi hanno comunicato di aver vinto questo premio. È stata una buona vetrina per mettere in luce il mio lavoro, e ho potuto farlo attraverso la costruzione di un video: posso dire che i miei sforzi sono stati ripagati».

Dang è originaria del Vietnam. «Sei anni fa ho frequentato il Double Degree in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA), poi ho completato il mio percorso con un dottorato di ricercanel campus di Cremona dell’Università Cattolica» racconta. «Mi piace molto la ricerca universitaria, vorrei davvero occuparmi di questo nella vita».

Oggi è assegnista di ricerca nel Dipartimento diretto dal professor Paolo Sckokai, nel campus di via Emilia Parmense. «Vengo da una piccola città del Vietnam e quando sono arrivata a Piacenza ho trovato molte similitudini. Questo mi ha fatto sentire subito a casa. I piacentini sono molto amichevoli, qui mi trovo meglio che in Svezia. Amo il cibo italiano e mi piace molto fare trekking. Adoro l’Appennino: Bobbio, Perino, Ferriere. Ci vado quasi ogni weekend».

«Credo che l’autenticità delle piccole città sia impagabile» aggiunge. «Il campus di Piacenza dell’Università Cattolica è come una grande famiglia. Del mio lavoro mi piace soprattutto lo studio della mitigazione del rischio a favore degli agricoltori. Vengo da un Paese dove uragani e tempeste colpiscono ogni anno il territorio. Penso che sia molto bello poter dare il mio piccolo contributo».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy