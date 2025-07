Volley – Gas Sales, Boninfante: “Emozione forte tornare a Piacenza. Vogliamo divertirci e far divertire” – AUDIO

Dante Boninfante è il nuovo coach della Gas Sales Piacenza. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Sound. “Ritornare a Piacenza è un’emozione forte, non ho mai nascosto il mio legame con questa piazza. In passato mi sono trovato molto bene, abbiamo raggiunto traguardi storici per la città. Ricordo volentieri la spensieratezza di quel periodo, adesso invece affronto un ruolo più stressante. L’obiettivo però è lo stesso: divertirci e far divertire il pubblico. Vogliamo costruire qualcosa di importante, continuando il progetto di questa società.”

“Il campionato scorso ha mostrato la forza di Perugia e Trento, mentre con Civitanova e Verona il rendimento è stato altalenante. Dobbiamo recuperare quel gap per competere fino alla fine all’interno di un campionato molto complicato. Servirà tanto entusiasmo di questo gruppo giovane, senza dimenticare l’esperienza dei veterani. Dovremo lavorare con serenità.”

L’intervista completa a Dante Boninfante, nuovo coach della Gas Sales Piacenza

