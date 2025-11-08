Volley – Gas Sales Piacenza, serata di lusso al Palabanca con Perugia. Galassi: “Dovremo essere aggressivi”

PalabancaSport vestito a festa domani, domenica 9 novembre, per la sesta giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. Gas Sales Piacenza scende in campo (ore 20.30), con Sir Susa Scai Perugia che qualche mese fa ha vinto la sua prima Champions League della storia.

Dopo il ritorno alla vittoria nell’ultimo turno di campionato con Cuneo, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole dare continuità di risultati al suo percorso di crescita e cercare contro gli umbri quel successo che in diciassette partite giocate negli ultimi sei anni è arrivato solo due volte.

Gianluca Galassi, centrale Gas Sales Piacenza

“Con Perugia sarà una partita estremamente difficile, non dobbiamo nasconderci le loro qualità tecniche e tattiche, però secondo me noi siamo in un bel periodo, dobbiamo migliorare ancora alcuni meccanismi su cui stiamo lavorando. Secondo me stiamo facendo vedere il livello di gioco che possiamo tenere, dobbiamo solo essere bravi a tenerlo il più tempo possibile.

Ci siamo trovati un po’ spaesati per questa partita per il calendario, cercheremo di essere il più pronti possibile. Trovare un punto debole in Perugia è difficile perché con una rosa così lunga quando un giocatore va in difficoltà hanno subito un cambio più che valido, se vogliamo provare a vincere questa partita dobbiamo essere fin da subito molto aggressivi al servizio e molto solidi nella fase muro e difesa”.

L’avversario: Sir Susa Scai Perugia

Dall’altra parte della rete c’è Sir Susa Scai Perugia che affronta la nuova stagione di fatto con il sestetto titolare invariato con cinque innesti nel resto della rosa. Non è cambiata la diagonale di posto due, con capitan Simone Giannelli e Wassim Ben Tara. Il suo nuovo compagno di reparto è Gabrijel Cvanciger, 21 anni, proveniente da Grottazzolina, volto nuovo anche il vice di Giannelli: è arrivato da Treviso il più giovane del gruppo bianconero, il 18enne Bryan Argilagos, palleggiatore italo-cubano, ma di passaporto italiano.

Al centro, Roberto Russo, Sebastian Solè e Agustin Loser sono affiancati dalla new entry Federico Crosato. Il reparto di schiacciatori si è arricchito con l’arrivo di Donovan Dzavoronok che completa i posti 4 con Yuki Ishikawa, Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. La difesa di Perugia è ancora nelle mani di Massimo Colaci, alla sua nona stagione consecutiva in Umbria, che fa reparto con Marco Gaggini. La è ancora affidata ad Angelo Lorenzetti e al suo vice, Massimiliano Giaccardi. E’ entrato nello staff l’ex centrale Davide Candellaro, nelle vesti di team manager.

Angelo Lorenzetti, allenatore Perugia

“Piacenza è una squadra che, rispetto alle altre, ha un gioco un po’ più veloce e un po’ più centrale. È una squadra costruita bene, non solo per il futuro, ma anche con tanto presente, perché c’è talento, è completa, e quindi noi ci dobbiamo preparare per fare un lavoro come quello di domenica al PalaPanini, al di là del risultato, ma con la testa giusta”.

