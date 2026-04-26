Volley, Serie B1 – Ruggito Pallavolo San Giorgio, sconfigge Ripalta Cremasca e conquista la salvezza

Missione compiuta per la Pallavolo San Giorgio Piacentino, che davanti al proprio pubblico conquista una salvezza meritata e anticipata. La formazione guidata da coach Matteo Capra offre una prestazione impeccabile, superando con un netto 3-0 la seconda forza del campionato, Ripalta Cremasca, e assicurandosi la permanenza in Serie B1 per il secondo anno consecutivo.
In un palazzetto gremito e carico di entusiasmo, le piacentine mettono in scena una gara solida e determinata, capitalizzando al meglio anche i risultati provenienti dagli altri campi. Le contemporanee sconfitte di CVR a Forlì e di Riccione a Campagnola permettono infatti alla San Giorgio di salire a quota 31 punti, creando un margine rassicurante sulle dirette concorrenti e chiudendo definitivamente il discorso salvezza con due giornate d’anticipo.
Tra le protagoniste spicca la prestazione di Cornelli, autrice di 18 punti, ben supportata da una squadra compatta e incisiva nei momenti chiave. Per le ospiti, non basta la buona prova di Martina Martinelli, ferma a quota 12.
Il match si apre all’insegna dell’equilibrio, ma è la San Giorgio a trovare il primo allungo decisivo nel set iniziale, chiuso sul 25-18 grazie a un finale in crescendo. Più combattuta la seconda frazione, con le lombarde capaci di rimanere agganciate fino alle battute finali. Sul 23-21, però, il muro di Cossali e l’attacco vincente di Cornelli spezzano definitivamente l’equilibrio, consegnando il parziale alle padrone di casa.
Il terzo set è un monologo piacentino: la San Giorgio alza ulteriormente il ritmo, prende il largo fin dalle prime battute e chiude senza affanni sul 25-14, con il punto decisivo firmato da Chiara They che fa esplodere la festa sugli spalti.
Una vittoria che vale molto più di tre punti: è la conferma del lavoro, della crescita e della determinazione di un gruppo che ha saputo conquistarsi sul campo la permanenza nella categoria. Nel prossimo turno, sabato 2 maggio, la Pallavolo San Giorgio sarà impegnata in trasferta contro la Passione Valdarno, con la serenità di chi ha già raggiunto il proprio obiettivo.
Pallavolo San Giorgio Piacentino-Ripalta Cremasca 3-0
(25-18 25-22 25-14)
Pallavolo San Giorgio Pc: Sesenna 10, They 10, Cornelli 18, Caviati, Bassi, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Malvicini, Pratissoli, Cossali 8, Bresciani 2, Martinelli 9 , L. Galelli (L). All. Capra.
Ripalta Cremasca: Galbero, Feroldi 6, Martinelli 12, Ottino 10, Gabrieli 5, Giordano, Labadini (L), Bassi 1, Boffelli 2, Boffi, Russo, Valentini, Rossetti (L). All. V. Verderio – G. Vergine.
Classifica
Ravenna 60 (20-4) punti; Ripalta Cremasca 52 (19-5); Osgb Campagnola 52 (18-6); Valdarno 49 (16-8); Fantini Folcieri Ostiano 43 (14-10); Bologna 39 (14-9); Cesena 33 (10-13); Pall. San Giorgio Pc 31 (10-14); Montesport 29 (10-14); Forlì 29 (10-14); Centro Volley Reggiano 24 (8-16); Riccione 23 (7-16); Pall. Scandicci 18 (6-18); Moma Anderlini 17 (5-19).