Volley, Serie B – La Canottieri Ongina non si ferma più: 3-0 all’Asola Remedello

Prosegue la risalita della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con i gialloneri piacentini di Gabriele Bruni che festeggiano la quinta vittoria consecutiva nel girone B grazie al rotondo 3-0 contro la Motta&Rossi Asola Remedello. Con i tre punti di sabato a Monticelli, Rosati e compagni salgono al terzo posto in classifica con 42 punti, scavalcando la Beca Tensped e rimanendo a -4 dalla Pallavolo Cremonese seconda, a oggi qualificata per i play off al pari della capolista Sassuolo.

Sorretta da un’ottima ricezione (79% di positività), la Canottieri Ongina ha fatto la voce grossa in attacco (53%) e a muro (13 punti diretti nel fondamentale), con il trio laterale in doppia cifra con 30 punti quasi equamente suddivisi tra le bande Reyes e Cormio e con i 13 punti dell’opposto Battaglia.

“Nei primi due set siamo stati molto precisi, soprattutto nel primo abbiamo messo molta pressione alla ricezione avversaria, al punto che la fase break risulta più efficace del nostro side out. Nel secondo parziale abbiamo continuato a spingere come ritmo di gioco e anche questa frazione è stata nettamente a nostro favore.

Infine, nel terzo set Asola Remedello è cresciuta in attacco, dove prima era rimasta a percentuali basse rispetto alle sue abitudini. Qui è iniziata un’altra partita alla luce di qualche nostra forzatura dettata dalla fretta di recuperare il gap. I ragazzi sono stati bravi a ritrovare lucidità e giocare gli ultimi punti con estrema determinazione e precisione”.

Sabato terz’ultimo appuntamento di regular season con la trasferta di Modena a domicilio del Mo.Re. (PalAnderlini con inizio alle 17).

CANOTTIERI ONGINA-MOTTA&ROSSI ASOLA REMEDELLO 3-0

(25-11, 25-18, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 14, Imokhai 3, Battaglia 13, Reyes 16, Cucchi 5, Mandoloni 6, Rosati (L), Mari 1, Boschi, Ruggeri. N.e.: Morchio, Paratici, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

MOTTA&ROSSI ASOLA REMEDELLO: Maggi 5, Mattinzoli 2, Bacchin 10, Peslac 10, Bussolari 8, Tommasi, Brunello (L), Pellegri, Chiari, Pellegrino 1, Marconato, Bortolotti 1, Pignatelli (L). N.e.: Cavallari. All.: Ghitti

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy