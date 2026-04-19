Vianese – Fiorenzuola 0-2, Morrone e Macchioni regalano il secondo posto ai rossoneri

Serviva un successo ai rossoneri di Araldi per issarsi al secondo posto in classifica e partire da una posizione di privilegio per i play-off ed il Fiorenzuola è riuscito nell’impresa. Il tecnico era in grande emergenza, viste le assenze forzate di Bertelli, Iori, Maroadi, Pertica, Scarlata e Piro: “Sì, eravamo in grande difficoltà – ammette il tecnico rossonero ai microfoni di Radio Sound – ma ho una squadra di giocatori che hanno grandi valori. Siamo stati bravi ad andare in trincea e vincere una partita importante”

L’allenatore ha schierato la squadra con il 3-5-1-1, che si è trasformato in 5-4-1 sono negli ultimi minuti di gioco.

La gara parte a rilento con le squadre attente a non scoprire troppo il fianco. Il primo squillo è rossonero: al 18 Antenucci approfitta di un retropassaggio sbagliato dei locali, si appropria della sfera, ma apre troppo il compasso e non trova la porta. Poi la svolta: al minuto 34 Mammi commette fallo da ultimo uomo su Antenucci e viene espulso. In 11 contro 10 il Fiorenzuola alza i giri del motore e trova il vantaggio al 44′: Antenucci tira dal limite, la conclusione viene rimpallata, ne nasce un campanile che Morrone è bravissimo a sfruttare per l’1-0. Finita qui? Assolutamente no. La Vianese non si arrende e colpisce il palo con Caesar in apertura di ripresa, ma il Fiorenzuola trova il colpo del ko. Al 59′ c’è un tiro cross di Antenucci, c’è la deviazione di Della Corte che finisce per favorire Macchioni: facile il tap in del definitivo 2-0. Domenica 26 aprile i rossoneri saranno ospiti del Rolo.

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