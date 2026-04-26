Volley, Serie B2 – La Nordemeccanica VAP conquista la sfida con Viadana: a San Nicolò è vittoria per 3-1 per le under 18 della Academy

La Nordmeccanica VAP torna alla vittoria e lo fa con un importante successo superando una formazione della parte sinistra della classifica: un 3-1 che rilancia le quotazioni per la salvezza a due giornate dal termine del campionato con ancora sei punti sul piatto. Quella con Viadana è partita sentita, giocata per lunghi tratti punto a punto con nessuna delle due formazioni disposta a cedere il passo: vince la Academy sulla distanza dei quattro set.
Uwadiae e Isitor lanciano i primi assalti della Nordmeccanica di fronte ad un Viadana che risponde colpo su colpo: si arriva al quindici pari dopo la rimonta della VAP che continua a spingere fino al 20-17. La risposta mantovana non si fa attendere e sfocia nel 21-20 ma è negli scambi finali che si decidono le sorti del parziale: è Viadana a spuntarla sul 23-25.
Punto su punto: si conferma questo l’andamento anche nel secondo parziale con la Academy che preme con i primi tempi di Momo e le ospiti ad inseguire a distanza ravvicinata (19-17): si arriva ad un altro finale sul filo dell’equilibrio ma questa volta è la VAP a spuntarla 25-23.
La volata rilancia l’entusiasmo delle under 18 di coach Fanni: Russo e Fenzio non concedono tregua alla difesa avversaria, Viadana è dietro (12-4) e fatica a rientrare (14-7): è un colpo di Uwadiae a decidere le sorti del set per il 25-15.
Il parziale netto del terzo set è però soltanto l’eccezione perché in quello successivo si torna a giocare ad armi pari: questa volta è però Viadana a scappare (5-10) con l’ace di Isitor che chiude un’ottima risposta della Academy (10-11): punto a punto, fino al 23-22. La VAP non si scompone e chiude definitivamente la gara 25-22.
NORDMECCANICA VAP-VIADANA VOLLEY 3-1
(23-25; 25-23; 25-15; 25-22)
NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Momo, Russo, Carlà (L). NE: Borri, Carli, Glavina, Muzzu, Sandonà, Ferri (L). All. Fanni
Passo importante verso la salvezza in C per le under 16 VAP: San Polo Simpel battuta per 3-0
Vittoria importante per la DM Idrosanitaria che supera con un netto tre a zero le avversarie del San Polo Simpel conquistando tre punti davvero importanti in chiave salvezza, un traguardo che potrebbe concretizzarsi già giovedì nell’anticipo con Everton, fanalino di coda del girone A di serie C.
Le ragazze di coach Maggipinto scendono in campo senza lasciare nulla di intentato e sorprendono le ospiti che faticano a rientrare e non riescono ad organizzare le adeguate contromisure per limitare il distacco. Piuttosto perentorio lo score del primo set a testimonianza della tenuta mentale e della continuità di gioco: continuità che si vede anche nel secondo set dove le parmensi però rispondono con maggiore convinzione; non basta però a fermare la corsa della VAP che chiude sul 25-21.
A questo punto c’è decisamente soltanto una squadra in campo ed è la Academy che spinge con tutte le forze per chiudere la contesa: la vittoria si concretizza sul 25-16 per una DM Idrosanitaria in grande spolvero.
DM IDROSANITARIA VAP-SAN POLO SIMPEL 3-0
(25-10; 25-21; 25-16)
DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto