Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio vince il derby con l’Alsenese, terzo posto consolidato

Lasciate alle spalle le battute d’arresto contro la capolista Gossolengo e Mirandola, la Pallavolo San Giorgio ritorna a riabbracciare la dea alata, superando in tre parziali la Pallavolo Alsenese nel secondo derby piacentino stagionale. Coach Capra schiera Erba-Tonini a formare la diagonale, Zoppi-Marinucci centrali, schiacciatrici Gilioli ed Arfini, Galelli libero.

La cronaca

L’inizio gara è equilibrato, Gilioli sigla il 3-1, risponde Sesenna dalla linea di servizio che impatta sul 3-3: la Pallavolo San Giorgio prova a riallungare con Marinucci in fast, 8-6, e ma l’Alsenese resta in scia e pareggia i conti sul 9-9. Coach Capra ferma il gioco e le due formazioni restano vicino sino all’12-12 (ace Tonini), un filotto di sei punti a zero da il break che cambia l’esito del set. Dentro Vairani per l’Alsenese ma è la squadra di casa dettare i ritmi gara: Tonini risponde a Vairani con 22-17 e poi Marinucci con 25-18.

Secondo parziale equilibrato sino all’8-8, Alseno mette la freccia, 8-10, Marinucci e Gilioli impattano, 12-12, la centrale romana griffa il sorpasso. Un attacco di Sesenna rimette in corsa le ospiti, 15-15, ma nel finale la Pallavolo San Giorgio ha il guizzo decisivo: Arfini sigla prima il 21-18, Zoppi in fast sigla il 23-20 ed Arfini ancora chiude il parziale, 25-20, dalla linea dei nove metri.

Nel terzo parziale l’Alsenese parte meglio, 6-10, costringendo la squadra di casa a chiamare time out. Tonini pareggia, 11-11, ma è Alsenese ad allungare, 12-15 e 16-19 con Vairani. La Pallavolo San Giorgio ritrova lucidità in attacco e trova il pareggio con Marinucci, 20-20, Zoppi è precisa in fase break, 22-20, con un muro ed Arfini chiude i conti, 25-23, dopo che le ospiti avevano annullato due palle match.

Al termine dell’incontro sono arrivati i complimenti per l’ottimo successo da parte del sindaco Donatella Alberoni, presente sugli spalti a sostenere la formazione del presidente Giuseppe Vincini. Il successo contro l’Alsenese permette alla Pallavolo San Giorgio di mantenere il terzo posto in classifica e di dimezzare il gap, da sei a tre punti, nei confronti di Mirandola, seconda, sconfitta a Reggio Emilia contro l’Arbor. Nel prossimo turno, il penultimo del 2022, Perini e compagne affronteranno in trasferta il Galaxy Volley Parma, appuntamento a sabato 10 dicembre.

Pallavolo San Giorgio-Rossetti Market Alsenese 3-0

(25-18, 25-20, 25-23)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 11, Gilioli 8, Chinosi 1, Tonini 11, Guccione, Zoppi 10, Marinucci 12, Erba, Maronati, Perini 1, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Miovolley 27; Cai Volley Stadium 22; Pall. San Giorgio 19; Davis Veman 17 ; Arbor Reggio Emilia 15; Galaxy Inzani Parma 13; Moma Anderlini Modena 13; Rossetti Market Conad 11; Fos Wimore 11; Pol. Riva 10; Giusto Spirito Rubiera 9; Inox Meccanica sul Mincio 8; Calanca Persiceto 4; Vtb Aredici Bologna 2.