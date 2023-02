Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad nella tana del Galaxy Inzani

A caccia di conferme. Domani alle 19 al PalaLeoni di Collecchio (Parma) la Rossetti Market Conad vuole alimentare il proprio buon periodo nel campionato di B2 femminile sfidando le padrone di casa targate Galaxy Inzani nella seconda giornata di ritorno del girone F.

Sabato scorso, le gialloblù di Alseno hanno iniziato al meglio il girone di ritorno con un convincente 3-0 casalingo ai danni delle mantovane del Polriva, festeggiando la terza vittoria nelle ultime quattro partite. In classifica, la formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi è salita a quota 20 punti (ottavo posto), a -2 dal sesto occupato in tandem da Rubiera e dalla stessa Galaxy, che all’andata espugnò in tre set il campo piacentino.

L’avversario

Il Galaxy Inzani è allenato da un grande ex di Alseno, Marco Scaltriti, protagonista per cinque stagioni in panchina ad Alseno festeggiando anche le promozioni in C e in B2. Nelle fila parmensi, militano due ex in campo: Martina Ferrari e il capitano Chiara Candio, quest’ultima per un triennio in gialloblù. Sul versante Rossetti Market Conad, invece, sabato da ex per il libero fidentino Giulia Gandolfi. In classifica, il Galaxy Inzani condivide il sesto posto con Rubiera a quota 22 punti, a +2 su Alseno (ottavo), ma anche a -3 dal quarto posto (occupato dall’Arbor Interclays) e a -1 dalla quinta piazza, attualmente rappresentata dal Volley Davis 2C.

Particolarmente significativo il ruolino di marcia casalingo delle parmensi, che a Collecchio hanno ceduto solamente alla capolista Fumara MioVolley all’esordio in campionato. Da lì in poi, solo sorrisi al PalaLeoni con sei successi in altrettante partite interne, con due 3-0 e ben quattro tie break vinti.

La classifica

Fumara MioVolley 41, Cai Volley Stadium 34, San Giorgio 29, Arbor Interclays 25, Volley Davis 2C 23, Galaxy Inzani, Giusto Spirito Rubiera 22, Rossetti Market Conad 20, Fos Wimore Cvr 19, Moma Anderlini Modena 18, Inox Meccanica Rivalta, Polriva 12, Calanca Persiceto 10, Vtb Aredici Bologna 7.