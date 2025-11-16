Serie B – I Fiorenzuola Bees espugnano il PalaPratizzoli grazie ad un ultimo parziale di tutto cuore: 55-59 il finale

I Fiorenzuola Bees fanno visita al PalaPratizzoli di Fidenza nel derby della Via Emilia di Serie B Nazionale Old Wild West per affrontare la Fulgor di coach Bizzozi.

La cronaca

La partita inizia con le mani fredde da parte di entrambe le squadre, con Fidenza che abbozza un attacco alla gara grazie al 6-0 firmato Scattolin-Mantynen. Ancora Mantynen con il palleggio arresto e tiro realizza il 12-4 al 6’ con cui coach Del Re chiama timeout pieno.

La schiacciata in contropiede di De Zardo prova a scuotere Fiorenzuola, con Crespi che con il movimento spalle a canestro di mancino realizza il 12-8 al 7’. I Bees riescono a riavvicinarsi con un finale tutto cuore, con il canestro di Biorac sul finale che chiude il primo parziale sul 16-14.

Mantynen si conferma il primo violino in casa Fidenza con un terzo tempo mancino di puro talento per inaugurare il secondo quarto; Caporaso lo imita al 12’ (22-14), mentre i Bees trovano nel jumper di Obljubech al 15’ i primi 2 punti del proprio quarto. 22-16.

Ancora Caporaso sfrutta un’ottima circolazione palla Fulgor al 18’ per la tripla dall’angolo del 29-18 con cui i fidentini allungano per la prima volta nel match fino alla doppia cifra di vantaggio.

Ceparano e De Zardo provano a dare come nel primo quarto una spallata per ricucire in casa Bees (29-23 al 19’), ma il fallo dello stesso Ceparano sull’arco manda in lunetta con 3 liberi Ghidini. Il numero 6 di Fidenza fa 2/3, mandando le squadre negli spogliatoi sul 31-23.

Secondo tempo

La Fulgor inizia meglio anche il terzo parziale, con la tripla di Mantynen che esalta il pubblico di casa per il 38-26 al 24’. La schiacciata dopo rimbalzo offensivo di Martini fa il paio con quella di Crespi, ma coach Del Re chiama ancora timeout per bloccare l’emorragia sul 40-28 al 26’.

Martini realizza ancora, mentre i Bees provano ad aggrapparsi nuovamente alla partita con il canestro di Cecchinato per il 45-34 al 29’. La tripla sulla sirena di Cecchinato chiude il terzo parziale sul 48-37, con un piccolo grande monte da scalare per Fiorenzuola.

I Bees iniziano di gran carriera l’ultimo quarto, con De Zardo che prova a prendere per mano la squadra di coach Del Re per ritornare a 2 possessi di svantaggio al 33’. 49-44 e timeout coach Bizzozi.

Ancora De Zardo con il terzo tempo mancino suona la carica per il -1 al 34’ (49-48), costruendosi il mid range per il sorpasso al 35’. 49-50 e primo vantaggio della sfida per i Bees con parziale aperto di 1-13.

Korsunov e Ceparano tornano ad alzare le marce e mettono un granello di sabbia nell’ ingranaggio di Fidenza per il 51-54 al 37’, ma Martini non ci sta e con due layup da sotto ribalta il match nuovamente. 55-54 Fidenza al 38’.

Korsunov segue nuovamente a rimbalzo offensivo e realizza il 55-56 a un minuto dal termine, con Ceparano che dall’isolamento si costruisce il +3 a 25 secondi dalla fine. 55-58.

I Bees difendono forte e riconquistano palla a 18 secondi dalla fine, eludendo il pressing di Fidenza. Sul fallo sistematico, Korsunov va in lunetta e fa 1/2. E’ 55-59, con i Bees che conquistano 2 punti sudati al termine di un quarto parziale di sostanza (7-22 il parziale) dopo 3 quarti difficili.

Fulgor Fidenza vs Fiorenzuola Bees 55-59

(16-14; 31-23; 48-37)

Fulgor Fidenza: Scardoni 2; Mantynen 19; Ghidini 7; Carnevale; Scattolin 4; Caporaso 8; Stuerdo ne; Ligabue ne; Placinschi 4; Obase ne; Mane 2; Martini 9. All. Bizzozi

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 2; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 4; Cecchinato 5; Korsunov 7; De Zardo 13; Cecchi 7; Ceparano 13; Camara ne; Crespi 6; Ambrosetti ne. All. Del Re

