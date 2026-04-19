Al Circolo dell’Unione “Un Medioevo a colori” con Tiziano Fermi il 21 aprile

Martedì 21 aprile alle ore 18,00 il Circolo ospiterà il prof. Tiziano Fermi, Direttore dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza, che presenterà il “Liber Magistri. Un’enciclopedia del sapere medievale”.

Il volume curato da Fermi è il frutto di dieci anni di studio e ruota intorno a quello che è da sempre il manoscritto più importante uscito dallo scriptorium della Cattedrale, ovvero il Codice 65 del XII secolo, conosciuto come il Liber Magistri, imponente codice composto da450 pergamene.Il nome, attestato già negli inventari antichi della Cattedrale, indica chiaramente la sua funzione: libro del maestro, strumento per l’insegnamento nella scuola capitolare, in un’epoca in cui dalle Cattedrali stavano nascendo le prime università.

Questo straordinario manoscritto ci restituisce un volto di “Medioevo a colori” presentando una coesistenza di scrittura che si offre anche visivamente e di immagini che si offrono, a loro volta, alla lettura. Il codice nasce infatti dall’impegno di un’equipe specializzata di scrittori, miniatori, musicisti e legatori che in circa due anni ha dato vita ad un’opera di altissimo valore culturale ed economico.

Al termine dell’incontro seguirà, come di consueto, un piacevole apericena (euro 25,00 a persona) per il qualesi chiede di confermare l’adesione entro il 20 aprile telefonando al numero 0523/693811 oppure scrivendo a circolounionepiacenza1928@gmail.com.

L’ingresso è libero, aperto al pubblico presso il Circolo dell’Unione, Piazza Cavalli 68, Palazzo INA

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