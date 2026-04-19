Ciclismo – Azzurra Ballan (Breganze Millenium) trionfa in volata nel “Città di Gossolengo”

E’ la figlia d’arte Azzurra Ballan (Breganze Millenium) la vincitrice del quinto “Città di Gossolengo”, gara per Donne Juniores andata in scena oggi (domenica) con l’organizzazione della Bft Burzoni VO2 Team Pink in collaborazione con il Gs Podenzano. Sul traguardo di via Matteotti, la Ballan (figlia del campione del mondo 2008 Alessandro, presente alla gara) l’ha spuntata nettamente nella volata decisiva cogliendo il bis stagionale (dopo quello del sabato del week end precedente a Pettenasco nel Giro della Castellania) e precedendo Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino) ed Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli).

Per le “panterine” di casa, podio sfiorato con la campionessa italiana Matilde Rossignoli quarta e maglia di campionessa regionale centrata con la modenese Alessia Orsi dopo l’acuto di sabato a Bianconese con la trentina Agata Campana e con la stessa Alessia Orsi sesta.

Il racconto della gara

La gara di Gossolengo chiudeva a rapido giro la Challenge “Due Giorni del Ducato” aperta 24 ore prima dalla corsa parmense. Quattro le maglie finali in palio: la Bft Burzoni ha conquistato con la Rossignoli la casacca dei Gran premi della montagna, mentre la classifica generale è stata vinta dall’ex panterina Elisa Bianchi. Infine, doppietta per il Team Ceresetto Canturino con Rachele Cafueri (miglior giovane) ed Elena D’Agnese (traguardi volanti).

Poco più di 100 le partenti in rappresentanza di 18 squadre, tra cui la messicana Monex e la spagnola (con atleta russa) Pc Baix Ebre Tortosa. Ricco il parterre, con la showgirl Justine Mattera (mamma dell’atleta in gara Vivienne Cassata) a dare il via con il countdown e con il ct Marco Velo (accompagnato dalla campionessa Marta Bastianelli, anche lei tecnico azzurro) attento osservatore. La salita in più (Momeliano e Rezzanello da due versanti diversi) ha reso la corsa più dura ma non ha fatto ulteriore selezione, con lo sprint a regolare i conti.

La Federciclismo piacentina era presente al gran completo a partire dal presidente Gian Luca Andrina, mentre non è mancato il presidente regionale Pierluigi De Vitis. Grande l’impegno dell’Amministrazione comunale di Gossolengo con il sindaco Andrea Balestrieri, il vicesindaco Pericle Mazzari e l’assessore allo sport Basilio Mandas.

Ordine d’arrivo Città di Gossolengo

1° Azzurra Ballan (Breganze Millenium) 84 chilometri in 2 ore 15 minuti e 37 secondi, media 37,164

2° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

5° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

6° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

7° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze)

8° Emma Bonissi (Petrucci Gauss Cycling Team)

9° Anna Izotova (Team Biesse Carrera Zambelli)

10° Emma Gottoli (Team Wilier Breganze).

Campionessa regionale Donne Juniores Emilia Romagna: Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

Classifiche Challenge “Due Giorni del Ducato”

Maglia gialla Bft Burzoni VO2 Team Pink (classifica generale, primi cinque posti): 1° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), 2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 3° Azzurra Ballan (Breganze Millenium), 4° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino), 5° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

Maglia rossa Bussolati Asfalti (traguardi volanti, primi tre posti): 1° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino), 2° Bianca Luisotto (Team Wilier Breganze), 3° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)

Maglia bianca Zena Office (giovani, primi tre posti): 1° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino), 2° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino), 3° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile)

Maglia verde Impresa Tre Colli (Gpm, primi tre posti): 1° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 2° Azzurra Ballan (Breganze Millenium), 3° Polina Danshina (Petrucci Gauss).

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