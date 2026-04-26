Omaggio alla lingua italiana al PalabancaEventi con Massimiliano Finazzer Flory il 27 aprile

Lunedì 27 aprile, alle 18, torna, su invito della Banca di Piacenza, al PalabancaEventi di via Mazzini Massimiliano Finazzer Flory per rendere omaggio alla lingua italiana con un recital letterario (di cui l’attore cura la drammaturgia, la regia e l’interpretazione) accompagnato dalle musiche eseguite da Asako Watanabe al pianoforte e dal canto della soprano Elisa Maffi. I brani musicali eseguiti dal vivo sono ispirati ai testi letterari da compositori come Bellini, Mascagni, Corelli, Verdi, Casella, Morricone e Ortolani.
La lingua italiana è un’opera d’arte. Nel mondo l’ammirazione e l’amore verso l’Italia per la sua storia, per la sua cultura si chiama Italofilia. Da qui parte un viaggio tra i padri della lingua italiana per rivivere un’aria di famiglia con amore. Un viaggio dal “Cantico delle creature” di Francesco d’Assisi a 800 anni dalla sua scomparsa, dai Canti della Divina Commedia di Dante fino alle Città invisibili di Calvino attraverso Leonardo da Vinci, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, i Manifesti di Filippo Tommaso Marinetti a 150 anni dalla nascita, a Mario Luzi. Otto autori per raccontare e rappresentare in lettura teatrale la voce e il volto della lingua italiana “per amore della propria favella”.
Il recital ha avuto il suo debutto a Roma alla Camera dei deputati, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio ed è stato rappresentato per la settimana della lingua italiana nel Principato di Monaco al Théâtre des Varietes.
Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).