Superlega – Lorenzo Bernardi alla guida della Gas Sales Piacenza per la terza stagione

Gas Sales Piacenza comunica che Lorenzo Bernardi siederà sulla panchina biancorossa nella stagione 2022-23. Il progetto iniziato due stagioni fa dalla società della Presidente Elisabetta Curti prosegue con il tecnico trentino. Per la terza stagione consecutiva Bernardi, eletto dalla FIVB Miglior giocatore di pallavolo del XX secolo e considerato il pallavolista più forte di tutti i tempi, oltre che un simbolo in Italia della cosiddetta Generazione di Fenomeni e che in questa stagione ha portato la squadra alla qualificazione per la Challenge Cup, continuerà a guidare i biancorossi.

Dedizione, determinazione e carisma sono alcune delle qualità del coach di Gas Sales Piacenza, qualità che sono alle base della sua lunga e vincente carriera nel mondo della pallavolo.

Le parole di coach Bernardi

“Sono contento di potere proseguire a lavorare ad un progetto che anno dopo anno migliora e diventa sempre più ambizioso. La prossima stagione saremo protagonisti in Europa e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi e per chi farà parte della nuova squadra”.

Elisabetta Curti, presidente di Gas Sales Piacenza

“Rispettiamo gli accordi presi qualche mese fa e il percorso intrapreso da due anni. E siamo convinti che Lorenzo Bernardi possa dare un ulteriore valore aggiunto al nostro percorso”.

Fei e Antonov al torneo di Beach Volley dell’istituto Raineri-Marcora

Questa mattina il Team Manager Alessandro Fei e lo schiacciatore Oleg Antonov hanno presenziato all’avviamento dell’annuale gara di beach volley con i ragazzi dell’istituto Raineri-Marcora.

Il docente di Scienze Motorie e Sportive Marco Bracchi commenta così l’incontro

“Siamo felicissimi della partenza di questa iniziativa che quest’anno sarà eccezionalmente nei campi della Società Canottieri Vittorino da Feltre. Ringraziamo calorosamente la società e i campioni della Gas Sales Piacenza per aver partecipato. Diamo appuntamento alle prossime iniziative e auguriamo in bocca al lupo alla prima squadra per il prossimo campionato e per le finali delle giovanili!”

Il Team Manager Alessandro Fei