Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio conquista un punto contro Reggio Emilia

Seconda trasferta consecutiva e seconda sconfitta al tie-break per la Pallavolo San Giorgio, che torna da Rivalta di Reggio Emilia con un solo punto al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.
Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio, con il Cvr capace di allungare sul 17-14 e mantenere il vantaggio fino al 22-22. Le piacentine annullano una palla set e, ai vantaggi, trovano lo spunto decisivo imponendosi 29-31 dopo un finale al cardiopalma.
Nel secondo parziale arriva la reazione delle padrone di casa: dopo il 6-6, il Cvr prende il largo fino al 17-10, amministrando con autorità il margine e chiudendo 25-18.
Il terzo set resta in bilico fino al 9-9, poi la Sangio cambia marcia con un break di 1-6 (10-15), firmato anche da un preciso pallonetto di capitan They. Le ospiti continuano a spingere grazie a una regia ordinata e a una ricezione attenta, allungando fino al 13-20 e chiudendo senza affanni 19-25.
Nel quarto parziale, dopo una fase di sostanziale equilibrio (14-14), sembra la San Giorgio a poter indirizzare il set con il punto del 16-18 firmato da Sesenna. Tuttavia, il Cvr ribalta tutto con un parziale di 7-1 (23-19), andando poi a chiudere 25-21 e trascinando la sfida al tie-break.
Nel set decisivo, le padrone di casa partono meglio (5-2), ma la Sangio resta agganciata fino all’8-7 al cambio campo. Nel finale, però, è il Cvr a trovare l’allungo decisivo, chiudendo 15-9 e conquistando due punti.
Nonostante la sconfitta, le giallobiancoblù mantengono l’ottavo posto in classifica. Nel prossimo turno, They e compagne affronteranno la corazzata di Ripalta Cremasca, seconda forza del campionato e lanciata verso la promozione in Serie A3.
Centro Volley Reggiano-Pallavolo San Giorgio 3-2
(29-31 25-18 19-25 25-21 15-9)
Centro Volley Reggiano: Ronzoni (L), Odorici, Migliore 17, Cioni (L), Rossi, Spagnuolo 11, Moiran 2, Balconati 4, Maggiali, Brunfranco 10, Benedetti 21, Boni, Fronza 13. All. Ghibaudi.
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 16, They 17, Cornelli 12, Malvicini, Bass 2, Gilioli 2, G. Galelli (L), Lunardini, Pratissoli, Cossali 10, Bresciani 1, Martinelli 9, L. Galelli (L). All. Capra.
Classifica
Ravenna 57 (19-4) punti; Ripalta Cremasca 52 (19-4); Osgb Campagnola 49 (17-6); Valdarno 49 (15-7); Bologna 39 (14-8); Fantini Folcieri Ostiano 40 (13-10); Cesena 33(10-13); Pall. San Giorgio Pc 28 (9-14); Montesport 26 (9-14); Forlì 26 (9-13); Centro Volley Reggiano 24 (8-15); Riccione 23 (7-15); Pall. Scandicci 18 (6-17); Moma Anderlini 17 (5-18).