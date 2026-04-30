Volley – Domenica le Final Four under 16 regionali: Piacenza e San Nicolò al centro del volley giovanile emiliano

Una domenica di grande pallavolo giovanile per tutta la nostra provincia in un evento fortemente voluto dal Comitato Territoriale della FIPAV di Piacenza e che vedrà nella VAP l’organizzatrice sul territorio per una giornata che vedrà la pallavolo come cuore pulsante in una serie di iniziative correlate.

Una manifestazione presentata l’undici aprile scorso nella Sala Consiliare del Comune di Rottofreno alla presenza del Sindaco Paola Galvani e del vice Valerio Sartori insieme alla presidente FIPAV Elisa Ghezzi e al consigliere Marco Fava ma che parte da lontano e che VAP vuole provare a rendere unico nel suo genere proponendo attività ed iniziative nell’area del Palazzetto di San Nicolò: foodtruck, esposizione di auto storiche e di prestigio, giochi anche per i più piccoli, concorsi ed estrazioni condite da tantissima musica. Non mancheranno di certo le sorprese in un contesto di grande festa.

Due i palazzetti coinvolti – la Baldini-Salvadè di Piacenza e il Palazzetto dello Sport di San Nicolò, inaugurato nel settembre 2024 – quattro squadre, diversi partner coinvolti che renderanno lo spazio del palazzetto un evento sportivo, sociale e partecipato.

Si parte al mattino con le due semifinali in contemporanea alle 11. Alla Salvadè scenderanno in campo Anderlini Modena e Teodora Ravenna mentre al Palazzetto di San Nicolò si giocheranno un posto in finale Globo VAP e Volley Academy Manù Benelli: San Nicolò ospiterà anche la finalissima in programma a partire dalle 17 con tutte le partite giocate al meglio dei cinque set. Chi accede alla finale con in palio il titolo regionale emiliano-romagnolo staccherà il pass per le finali nazionali in programma ad Assisi dal 18 al 24 maggio.

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