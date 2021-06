Nono posto assoluto per Asia Zanardini, quinta dei secondi anni dove Desirée Bani è nona. Decima Maya Tagliente nella classifica dei primi anni

Proficua trasferta marchigiana per il settore “rosa” del Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino protagonista oggi (domenica) a Sant’Elpidio a Mare (Fermo) nella gara per Donne Esordienti. La corsa ha visto il sesto successo stagionale di Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) nell’ennesimo duello targato Nord Est con un’altra ruota veloce, quella di Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’). Nella top ten assoluta si è piazzata la bresciana del Cadeo Carpaneto Asia Zanardini, nona al traguardo e quinta nella classifica dei secondi anni dove al nono posto c’è la compagna di squadra (e conterranea) Desirée Bani. Nella graduatoria per primi anni, decima la parmense Maya Tagliente.

Donne Esordienti Sant’Elpidio a Mare

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 25 chilometri in 46 minuti, media 32,609 chilometri orari

2° Linda Sanarini (Scuola Ciclismo Vo’)

3° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi)

4 ° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile)

5° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

6° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

7° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

8° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

9° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

10° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano)

Donne Esordienti secondo anno

1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)

2° Linda Sanarini (Scuola ciclismo Vo’)

3° Siria Trevisan (Conscio Pedale del Sile)

4° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

5° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

6° Carolina Esposto Giovanelli (Alma Juventus Fano)

7° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti)

8° Vittoria Cappellini (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

9° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto)

10° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica).

Donne Esordienti primo anno

1° Agata Campana (Unione ciclistica Lupi)

2° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin)

3° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

4° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)

5° Eva Zandri (Rinascita)

6° Emma Vanuzzo (Bicifestival)

7° Margherita Mariottini (Ciclistica San Miniato Santa Croce)

8° Margot Buldrini (Bicifestival)

9° Nicole Pennino (Bessi Calenzano)

10° Maya Tagliente (Cadeo Carpaneto).