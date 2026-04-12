Con l’auto contro un tir, muore 66enne piacentino: il tragico schianto in Tangenziale a Milano

Tragedia nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico e Assago, in direzione Bologna.

La vittima è Armando Perotti, 66 anni, originario di Morfasso, in provincia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto, finendo contro un tir fermo in una piazzola di sosta.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al conducente. Tra le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori vi è anche quella di un possibile malore che avrebbe colto il 66enne poco prima dello schianto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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