Caserma Levante, pene ridotte in Appello per i cinque carabinieri

Pene ridotte in Appello per i cinque carabinieri della caserma Levante. I militari hanno ricorso al rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. La Corte d’appello di Bologna ha confermato l’impianto accusatorio optando però per una riduzione delle pene. Giuseppe Montella è stato condannato a dieci anni di carcere, Marco Orlando a 1 anno, 8 mesi e 20 giorni (pena sospesa e riconosciute le attenuanti generiche), Salvatore Cappellano dovrà scontare 6 anni e 4 mesi, infine Daniele Spagnolo è stato condannato a un anno e due mesi (pena sospesa) .