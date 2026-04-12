Volley, Serie D – Vittoria in tre set per il River contro le fidentine di Borgovolley 

Il RIVER DECALACQUE riesce a sconfiggere le fidentine del BORGOVOLLEY, bissando il successo dell’andata, ma la partita è stata più equilibrata di quanto il rotondo 3-0 possa far capire. Dopo aver vinto agevolmente il primo set, le ragazze del presidente Tiboni sono sempre state costrette ad inseguire, ottenendo in particolare la vittoria nel terzo parziale, conclusosi ai vantaggi, con una spettacolare rimonta dal 13-21.

Mister Carbonetti opta per il seguente sestetto: diagonale Colombini/Rocca, bande Cappellini e Gionelli, al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Viaroli nel ruolo di libero. Il set si apre in equilibrio (3-0 e 4-5); è una scatenata Molinaroli, con una bella fast e due muri consecutivi, a propiziare il tentativo di fuga locale (8-6). Il RIVER raggiunge il suo massimo vantaggio con Cappellini e Rolleri (12-8); tuttavia le fidentine non stanno a guardare e con un mini-break di 0-5 ribaltano il punteggio (12-13). In questa fase le due formazioni proseguono a braccetto sino al 19-19, quando Rocca e Cappellini trascinano le compagne al vantaggio decisivo nel computo del set (24-19). Il parziale si chiude con un bel muro della giovane Rolleri (25-21).

Nel secondo parziale l’allenatore locale rivoluziona la squadra schierando il seguente starting-six: diagonale Mozzi/Euclidi, esterni Basile e Gionelli, al centro Molinaroli e Rolleri ed infine Bersanetti in seconda linea. Il match, dopo i primi scambi in equilibrio vede la formazione parmense tentare la fuga (6-10) e mister Carbonetti ferma il gioco per impartire le disposizioni del caso. Il tentativo di rimonta da buoni frutti e la formazione locale di riporta a -1 (12-13), tuttavia il BORGOVOLLEY mette a segno alcuni punti e si porta sul 14-18 quando mister Carbonetti cambia la diagonale inserendo Colombini e Rocca per Mozzi ed Euclidi. La risposta del campo è buona e le piacentine con un filotto di 6-0 ribaltano la situazione (20-19). Le ospiti vanno in difficoltà e concedono alcuni errori gratuiti che, uniti a due attacchi chirurgici di Gionelli, consegnano il set al RIVER (25-22).

Nel terzo set, dopo i primi scambi in equilibrio (5-4), sono le parmensi a fare la voce grossa, con le sorelle Cabassa in evidenza e tentare la fuga (5-11 e 6-13). L’allenatore locale chiama il primo time-out e nel frattempo ha effettuato quattro sostituzioni, tuttavia l’emorragia continua (7-14 e 9-17). Si arriva così al massimo vantaggio ospite (13-21) quando inizia la rimonta locale propiziata da Boiardi e Molinaroli (17-21). Ora tocca a Cappellini e Rocca firmare il -2 (21-23), tuttavia un errore locale dalla linea dei nove metri da il set-point alle fidentine (21-24). Il finale è per cuori forti: Gionelli e Cappellini, sospinte dal pubblico locale, ribaltano il punteggio (25-24), parità ospite con Bonatti (25-25), errore al servizio ospite (26-25), attacco vincente di Romanini (26-26), tuttavia due errori consecutivi in attacco di Romanini e Serena Cabassa consegnano set e partita al RIVER DECALACQUE (28-26).

Una prestazione altalenante che, tuttavia, alla fine ha premiato la grinta delle padrone di casa. La panchina locale ha dato spazio e minutaggio a tutte le ragazze a referto, tranne che per la centrale Manzari, la quale domenica sarà impegnata nelle finali territoriali under 16. Prossimo turno in programma venerdì 17 aprile a Piacenza nell’ultimo derby, opposte alle giovani del RM VOLLEY.

DECALACQUE RIVER – LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY 3-0

(25-21 25-22 28-26)

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 8, Viaroli (L1), Rocca 11, Manzari, Boiardi 3, Basile 4, Colombini, Cappellini 11, Euclidi 3, Molinaroli 7, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 6, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

LAVEZZINI ISOLANTI BORGOVOLLEY PR: Macchiavelli, Rastelli M.V. (L1), Chiussi 6, Vardito 2, Galli 1, Bonatti 6, Bassanini 3, Bozzetti, Rastelli C. (L2), Romanini 6, Cabassa Sa. 13, Cabassa Se. 11, Calandra, All. Marci;

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