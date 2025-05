Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad a un bivio-salvezza: arriva Gorgonzola

Uno scontro diretto in chiave salvezza, spartiacque importante nel rush finale di campionato, un bivio che indicherà con più chiarezza la strada conclusiva, pur mancando poi ancora un turno al termine. In B2 femminile, è alta la posta in palio ad Alseno, dove domani alle 20,30 la Rossetti Market Conad sfiderà la Delta Engineering Gorgonzola nel penultimo atto della regular season di B2 femminile (girone E).

Le gialloblù piacentine allenate da Paolo Bergamaschi sono quart’ultime a braccetto con il New Volley Adda a quota 30 punti, a -2 dallo stesso Gorgonzola, corsaro a Collecchio nel recupero dell’ultimo turno dove invece Alseno ha strappato un punto prezioso sul campo del Brescia Volley, seconda forza del campionato.

Il problema è che in questo girone la quota salvezza si alza a dismisura (la più alta dei dieci gironi di categoria in Italia) e quindi non ci si può mai fermare. Per la Rossetti Market Conad, un successo alzerebbe le quotazioni verso l’obiettivo, contando poi anche il difficile compito di sette giorni dopo sul campo della capolista Brembo Volley Team.

All’andata in terra lombarda, Alseno si arrese in uno dei tanti tie break disputati durante la stagione. Ora,però, Malvicini e compagne giocano in casa, terreno dove spesso sono riuscite a esprimersi molto bene e a conquistare risultati di rilievo.

Classifica

Brembo Volley Team 58, Brescia Volley 55, Promoball Sanitars 50, Cartiera dell’Adda, Volley Lurano 47, Electro Adda Olginate 43, Galaxy Collecchio, Vivi Energia VAP 38, Delta Engineering Gorgonzola 32, New Volley Adda, Rossetti Market Conad 30, Spazio Conad Busnago 18, Decalacque River Volley 10, Prefabbricati Moioli VB91 8.