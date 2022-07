“Cinema Sotto Le Stelle”, fino al 15 settembre all’Arena Daturi di Piacenza.

La rassegna è iniziata il 1° luglio e si concluderà il 15 settembre. Tra gli ospiti di questa edizione in programma segnaliamo, Giulia Giapponesi per il film BELLA CIAO (18 luglio) e Germano Lanzoni alias il Milanese Imbruttito (30 agosto). Un totale di 66 serate in programma, con titoli molto diversi e per tutti i gusti per soddisfare un pubblico eterogeneo, per la manifestazione culturale più lunga dell’estate piacentina.

Inizio proiezioni ore 21:30. Dal primo agosto ore 21.15. A settembre alle ore 21.00

Tutte le info su www.cinemaniaci.org in homepage e sui social (Instagram, Facebook, Twitter, Telegram).

Il programma