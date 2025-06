Anche il sindaco Tarasconi in volo sul nuovo elicottero della guardia di finanza: “Tecnologia impressionante”

Nel pomeriggio di ieri la sindaca Katia Tarasconi, su invito del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, colonnello Massimo Amadori, ha avuto l’opportunità di salire a bordo di un elicottero delle Fiamme Gialle e sorvolare la città di Piacenza.

Prima e durante il volo, il tenente colonnello pilota Antonio Maggio, comandante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini, insieme agli altri operatori a bordo, ha illustrato le dotazioni tecnologiche e le relative possibilità di impiego.

Il decollo e l’atterraggio sono avvenuti nei pressi di Borgotrebbia e il volo ha avuto una durata di circa mezz’ora. A bordo con la sindaca era presente il colonnello Amadori.

“La nostra città è stupenda, e vederla dall’alto è stata un’esperienza straordinaria: i monumenti, i giardini, il Po, il disegno delle strade antiche”, ha detto il sindaco..

“Ringrazio la Guardia di finanza per avermi dato questa incredibile opportunità che ha rappresentato il valore aggiunto di un volo nel quale ho potuto vedere da vicino in cosa consiste il prezioso lavoro che ogni giorno le donne e gli uomini del fiamme gialle mettono in campo per la tutti noi. Un lavoro spesso invisibile ma fondamentale in tutti i campi: soccorso, ricerca dispersi, monitoraggio del territorio, indagini”.

“Fa sentire al sicuro l’idea di avere nei nostri cieli personale così specializzato e capace, ed è davvero impressionante il livello tecnologico a cui sono arrivati mezzi come l’elicottero prodotto da Leonardo su cui abbiamo sorvolato Piacenza: un’eccellenza tutta italiana che rappresenta il meglio assoluto a livello mondiale”.